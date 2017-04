Les finales de la coupe de Basketball du district IV de Bamako se sont jouées le Dimanche 02 Avril 2017 sur le terrain annexe du palais des sports Salamata Maiga sous les yeux du président du district IV de basketball Abdoulaye Doukansé et en présence de plusieurs amoureux de la bale au panier. A l’issu des matches héroïques, c’est les garçons de l’AS Réal et les filles du Centre de Basketball de Sébenikoro qui ont enlevés les trophées au nez et à la barbe de leurs adversaires.

Les finales de la troisième édition de la finale de la coupe de basketball du district IV, une coupe initiée par le président dudit district afin de promouvoir la discipline au sein de la commune, opposaient en garçons l’AS Réal de Bamako à l’AS Mandé et chez les filles toujours l’AS Réal et le Centre de Basketball de Sébenikoro (CBS). La finale des garçons entre les jeunes du Réal et leur homologue de l’AS Mandé a tenu toutes ses promesses. Vu l’affiche et le poids des scorpions sur l’échiquier du basketball malien on aurait cru qu’ils allaient faire d’une bouchée les mandekas. Mais c’est plutôt les Mandekas qui débutent le match en trombe en enchainant les trois points. Les jeunes scorpions après avoir subi la furia jaune se ressaisissent et déploient un basketball de haute facture en prenant l’avantage sur leur adversaire. La mi-temps intervient sur le score à l’avantage des jeunes de l’AS Réal de Bamako. A la reprise, les Mandekas talonnent les scorpions sans parvenir à établir la parité. Les réalistes s’imposent par le score 38 à 37. La rencontre des filles fut palpitante. Le Centre de Basketball de Sébenikoro pour sa toute première finale parvient à créer la surprise en venant à bout des filles du Réal par le score 26 à 25. Après les finales c’est un président du district ému et fier du boulot qui a affirmé qu’il n’est pas candidat pour sa propre succession et qu’il passera le témoin à un autre lors des prochaines élections. Abdoulaye Doukansé a permis au basketball de la commune IV de planer sur le basketball malien via cette compétition à l’intention des jeunes.

Moussa Samba Diallo