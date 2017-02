Welcome! Log into your account

Si l’on connaît désormais le troisième de la compétition, il reste l’essentiel : qui remportera cette édition de la CAN ? L’Egypte et le Cameroun disputeront la finale tant attendue ce dimanche soir (à 20 heures, à suivre en direct commenté sur Le Point Afrique ).

En début de rencontre, le rythme est élevé et les duels sont musclés, à l’image d’un choc entre Badu et Kaboré (13e). Les occasions ne tardent pas avec un centre du ghanéen Coulibaly, repris de la tête par Badu, frôle les buts de Kouakou (3e). Le Burkina réplique mais Nakoulma ne parvient pas à reprendre un ballon en profondeur de Kaboré (8e). Si le rythme de la rencontre s’essouffle ensuite, Bancé a tenté une frappe en manquant le cadre (18e)

Ils sont restés immobiles en regardant la trajectoire du ballon lors du coup-franc de Traoré. Une minute avant la fin du temps réglementaire, sa frappe a contourné le mur avant de retomber dans les cages d’Ofori (1-0, 89e). Dans la poignée de secondes qui a suivi, les Burkinabés ont laissé échapper une joie intense, forte, proportionnelle au suspense alimenté pendant toute la rencontre. Pour la seconde fois de leur histoire après leur 2e place en 2013, les Burkinabés se hissent sur le podium de la CAN. De quoi conclure en beauté le parcours de cette équipe, grande surprise de la compétition, et de faire vibrer tout un pays. Retour sur un match très indécis.

You are going to send email to