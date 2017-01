Welcome! Log into your account

Face à des Léopards qui ont fourni une prestation dans la lignée de leur phase de poules, aboutie et sans complexes, les Ghanéens sont passés par tous les sentiments. L’impuissance d’abord, durant 45 minutes à sens unique qui auraient dû voir les Congolais prendre les devants. Mbokani, qui a trouvé le poteau après une mésentente Razak-Amartey (8e) avant de solliciter Razak (40e) peut en témoigner. Le Ghana a joué à un rythme de sénateur, ne proposant aucun changement de rythme, et le premier tir cadré signé André Ayew (46e) est venu marquer une rupture nette dans les intentions des Black Stars après la pause.

Le Ghana a de nouveau rendez-vous en demi-finale d’une Coupe d’Afrique. Ce n’est pas une surprise, ni une nouveauté, puisque les Black Stars en sont désormais à 6 présences de rang dans le dernier carré d’une CAN. Pourtant ce dimanche, rien n’a été facile face à la surprenante et ambitieuse RD Congo. Mais à l’arrivée, ce sont quand même eux qui ont eu le dernier mot (2-1) et retrouveront le Cameroun jeudi (20 heures). Pour la manière, il faudra repasser. Mais c’est peu dire que les Ghanéens n’en ont cure, eux qui trustent le statut du perdant magnifique depuis déjà tant d’années sur la scène continentale.

