Pour le compte de la première demi-finale des ‘’8èmes jeux de la Francophonie Abidjan 2017’’, les Cadets maliens affronteront aujourd’hui aux environs de 10 h GMT, le pays hôte du tournoi la Côte-d’Ivoire. L’enjeu aussi bien pour les Aiglonnets que pour les Eléphanteaux est bien sûr la qualification pour la finale. Les Cadets maliens qui seront privés de leur défenseur Abdoulaye Diaby blessé, tenteront de se qualifier pour la finale de ces huitièmes jeux de la Francophonie et faire respecter ainsi leur titre de champion d’Afrique. Les Ivoiriens qui comptent sur le soutien de leur public et qui ont été battus 3 buts à 2 en match de poule par le Syli National Cadet de la Guinée, auront sans doute du fil à tordre face à l’équipe malienne qui a enregistré une victoire sur le Mena Cadet du Niger battu 3 buts à 0 avec deux matchs nuls et vierges de zéro but partout face aux Lionceaux Indomptables du Cameroun et aux Diablotins du Congo.

Le coup d’envoi de cette première demi-finale des jeux de la Francophonie entre les Cadets maliens et leurs homologues ivoiriens sera donné tout à l’heure à partir de 10 heures.

Almihidi Touré