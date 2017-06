Sous le haut parrainage du président de la République Ibrahim Boubacar Keita, l’hôtel Laïco de l’Amitié abrite depuis hier jeudi 15 juin, le forum sur le financement du Sport au Mali. La cérémonie d’ouverture a enregistré la présence de Siaka Diarra, membre du cabinet du Premier ministre. Il était entouré par Seydou Dawa, président du Comité de Pilotage, Habib Sissoko, président du Comité National Olympique et Sportif du Mali et Ibrahima Badiane, représentant du Maire de la Commune 2.

L’hôtel Laïco de l’Amitié abrite depuis hier jeudi 15 juin et ce jusqu’au 17 juin prochain, le forum sur le financement du sport au Mali. Désigné comme un moyen de promotion de l’éducation, de la santé, du développement et de la paix par les nations unies, le Sport est de nos jours un phénomène social, politique et un moyen d’affirmation de la souveraineté des Etats dans le monde. Il constitue aussi un moyen de développement de la personne, un facteur d’intégration et de cohésion sociale des peuples et des communautés.

Prenant ainsi la pleine mesure de sa place et de ses valeurs dans l’éducation et l’épanouissement des citoyens maliens et sur la base des orientations du président de la République Ibrahim Boubacar Keita, le gouvernement du Mali dans son programme d’actions gouvernementales 2013- 2018 s’est fixé l’objectif de « développer la pratique sportive comme élément majeur de la formation de la personnalité individuelle et collective des Maliens ».

Selon Siaka Diarra, c’est pour concrétiser la vision du président de la République que le gouvernement malien a adopté en conseil des ministres du 08 avril 2015, le document de Politique Nationale de Développement du Sport, assorti de son plan d’actions 2016-2020 pour un coût total de mise en œuvre estimé 97.515.000.000 FCFA. Ce coût prévisionnel dit-il, est à rechercher dans un cadre de partenariat gagnant-gagnant au regard du contexte actuel au Mali.

C’est pourquoi poursuit-il, le gouvernement a jugé indispensable de proposer des sources de financement innovantes ou d’autofinancement du sport.

« C’est dans ce cadre qu’il vous soumet à réflexion à travers le département des Sports, un document provisoire de stratégie de mobilisation de ressources en mettant à contribution l’ensemble des acteurs impliqués dans le développement du sport malien individuellement ou collectivement, qu’il s’agisse d’institutions et d’organisations nationales et ou internationales. Voilà toute la problématique du forum sur le financement du sport… », a-t-il expliqué. Avant de poursuivre que :« Vous avez l’expertise technique, les expériences et les bonnes pratiques tant au niveau des gouvernements que des organismes spécialisés de sport, vous avez les moyens financiers pour soutenir les stratégies de financement ou d’investissement dans le sport du Mali ». Plus loin Siaka Diarra dira:« investir dans le sport pour plus de champions est un appel au partenariat public-privé et à la solidarité dans l’intérêt de la jeunesse malienne, de celles d’Afrique et d’ailleurs ».

Il a fondé l’espoir qu’au terme des échanges, les participants adopteront des stratégies efficaces de financement du sport afin de faire du sport au Mali, un secteur porteur, un outil de développement économique et social, mais aussi un facteur de rayonnement international du pays. « Nos attentes sont grandes et je sais compter sur l’expérience et le professionnalisme de chacun de vous pour faire des propositions efficientes de sources de financement innovantes ou d’autofinancement du sport », a-t-il conclu.

Ainsi, pendant trois jours, les 300 participants nationaux et internationaux débattront de thèmes importants visant à concevoir une stratégie pertinente de mobilisation des ressources financières notamment la politique nationale de développement du sport et son plan d’actions 2016-2020, le sponsoring du sport, ses atouts, ses contraintes et sa contribution dans le développement du sport malien, la contribution du sport au développement économique, social et culturel du Mali, les nouvelles opportunités pour le financement du sport au Mali,etc.

Almihidi Touré