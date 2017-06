Du 15 au 17 juin dernier √† l’h√ītel La√Įco l’Amiti√© de Bamako, s’est d√©roul√© le forum sur le financement des sports dont l’objectif √©tait de proposer des sources de financement innovant ou d’autofinancement et d’identifier un m√©canisme permanent de financement du sport au Mali, √† travers la mise en Ňďuvre du Plan d’actions de la Politique nationale de d√©veloppement du sport. A l’issue des travaux, les participants ont formul√© des recommandations pour l’atteinte des objectifs.

La c√©r√©monie de cl√īture √©tait pr√©sid√©e par Housseini Amion Guindo, ministre des Sports, en pr√©sence d’Amadou Bouar√©, rapporteur g√©n√©ral du forum, de plusieurs experts et des responsables et acteurs sportifs du pays. Pour accompagner l’initiative de Politique nationale de d√©veloppement du sport (Pnds) par des moyens financiers qui ne viennent pas forc√©ment du budget national, mais √† travers d’autres sources de financement, tel est l’objectif de ces 3 jours d’√©changes entre les experts, les responsables et les acteurs sportifs du Mali.

La c√©r√©monie de cl√īture a commenc√© par l’intervention du rapporteur g√©n√©ral du forum sur la strat√©gie de mobilisation des ressources financi√®res en vue de la mise en Ňďuvre d’un plan d’activit√©s 2016-2020 de la Politique nationale de d√©veloppement du sport, Amadou Bouar√©. Il a soulign√© qu’au terme des travaux, les participants ont examin√© le rapport g√©n√©ral et formuler des observations qui seront prises en charge par le secr√©tariat en charge du rapport. Avant d’affirmer que les participants ont aussi formul√© des recommandations et une motion de remerciement. “Les participants au forum, consid√©rant¬† la n√©cessit√© de reconnaitre les sacrifices consentis par ces personnes physiques et morales au financement du sport, consid√©rant les mesures √©thiques dans le document en faveur des contributeurs au financement de sport, recommandent la mise en place effective de toutes les mesures incitant les entreprises √† contribuer au financement du sport, mais aussi d’accepter toutes les id√©es relatives √† la reconnaissance due aux contributeurs”, a-t-il expliqu√©.

Son intervention a √©t√© suivie de celle du ministre des Sports qui a soulign√© que comme l’a rappel√© le repr√©sentant du Premier ministre √† l’ouverture des travaux, le Gouvernement du Mali, pour concr√©tiser la vision de d√©veloppement et de promotion du sport du pr√©sident de la R√©publique¬† Ibrahim Boubacar K√©√Įta, a adopt√© en avril 2015 le document de Politique nationale de d√©veloppement du sport, assortie de son Plan d’actions 2016-2020, pour un co√Ľt total de mise en Ňďuvre estim√© √† 97.515.000 000 FCfa.

“Ce financement ne peut √™tre atteint que dans un cadre de partenariat public-priv√© et de solidarit√©. Ce qui¬† justifie la tenue de ce forum pour proposer des sources de financement innovant ou d’autofinancement du sport avec¬† le slogan “Investir dans le sport pour plus de champions”. C’est dans cette dynamique que, durant trois jours de travaux, vous aviez¬† √† travers des brillants expos√©s, des panels constitu√©s d’√©minents orateurs, d√©battu en sessions pl√©ni√®res de plusieurs th√©matiques de financement et du d√©veloppement du sport. Vous aviez trait√© des questions pr√©occupantes du financement¬† du secteur sport¬† en vue de favoriser son d√©veloppement”, a-t-il affirm√©, avant d’ajouter que les travaux ont √©t√© sanctionn√©s par l’adoption de rapports et d’importantes recommandations qui vont faire l’objet d’une exploitation les jours et mois √† venir..¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†

Mahamadou TRAORE