En séjour à Bamako les jeudi 12 et vendredi 13 octobre dernier, le directeur régional du bureau de la FIFA de Dakar Elhadji Wack Diop a eu une séance de travail avec l’ensemble des membres du nouveau comité exécutif de la FEMAFOOT. S’entretenant avec la presse, le directeur régional du bureau de la FIFA a clairement expliqué qu’il était venu rencontrer la toute nouvelle équipe fédérale qui vient d’être élue pour la féliciter et la rappeler qu’ils sont à leur côté pour pouvoir accomplir de grandes choses ensemble pour le football africain et le football malien.

Aussitôt après la passation de service entre les présidents sortant de la FEMAFOOT Boubacar Baba Diarra et le nouveau Mamoutou Touré Bavieux, le directeur régional du bureau de la FIFA de Dakar Elhadji Wack Diop s’est entretenu le vendredi 13 octobre dernier au siège de la FEMAFOOT avec la toute nouvelle équipe dirigeante du comité exécutif de la FEMAFOOT. Selon le directeur régional du bureau de la FIFA de Dakar sa visite s’inscrit dans une tournée qu’il a entreprise dans les différents pays qui sont couverts par le bureau régional de Dakar afin d’abord de rencontrer les responsables fédéraux, leur rappeler l’objet de sa mission et le rôle qui a été assigné au bureau régional de la FIFA qui a été ouvert à Dakar. Pour Elhadji Wack Diop, dans le cadre de la réforme qui a été entreprise, il a été décidé d’ouvrir deux bureaux régionaux en Afrique dont un à Johannesburg et un autre à Dakar afin de créer une proximité entre la FIFA et les fédérations pour pouvoir leur apporter un plus grand soutien, des conseils dans l’élaboration de plan de développement stratégique et aussi veiller à a bonne exécution des projets de développement qui sont financés dans le cadre du programme for world. Le directeur régional de la FIFA d’indiquer que la nouvelle équipe dirigeante de la FIFA a décidé d’augmenter de manière substantielle les fonds dédiés au développement du football parce que poursuit – il, l’une des missions de la FIFA c’est de développer le football partout et pour tous.

Pour le directeur régional du bureau de la FIFA de Dakar, cette visite était aussi l’occasion de venir rencontrer la toute nouvelle équipe fédérale qui vient d’être élue pour leur féliciter et leur rappeler que nous sommes à leur côté pour pouvoir accomplir de grandes choses ensemble pour le football africain et le football malien.

Dans le cadre du projet for world, le directeur régional de la FIFA a estimé que les fonds dédiés au développement du football passent de 1 600 000 dollars par cycle quadriennal à 5 000 000 de dollars par cycle quadriennal. Ce qui veut dire que par an chaque Fédération peut bénéficier de 1 250 000 dollars pour couvrir à la fois les coûts opérationnels et le projet de développement. A cela s’ajoute un fond de solidarité pour couvrir les frais de voyage liés aux participations aux différentes compétitions et aussi les équipements liés au football de base.

En clair cette visite du directeur régional du bureau de la FIFA ne fait que réconforter les membres du nouveau comité exécutif de la FEMAFOOT dans leurs efforts de développement du football malien.

Almihidi Touré