Rien ne va plus au sein de l’Union nationale des anciens footballeurs du Mali (Unafom) où son président, Mamadou Dipa Fané, se trouve aujourd’hui au cœur d’une protestation pour la simple raison que le mandat du bureau de celui qui fut ministre pendant trois mois est terminé et il tarde à prendre les mesures nécessaires pour son renouvellement. Selon nos sources, le bureau est dans l’illégalité totale. “L’Unafom est devenue aujourd’hui un regroupement qui n’honore plus les anciens footballeurs. Nous sommes en train de perdre notre vocation. Le mandat de Fané est terminé. Il faut qu’il organise une Assemblée générale afin de procéder au renouvellement du bureau. Sinon, son bureau est illégal. S’il ne le fait pas, nous allons nous organiser pour le faire partir. C’est tout” nous a confié un ancien footballeur très remonté contre Mamadou Dipa Fané, qui n’apporte plus rien à l’Unafom. Et notre interlocuteur de poursuivre : «C’est la gestion opaque au sein de l’Unafom».

Notons que Fané est le président de la Fédération malienne de Maracana. Il a été élu pour un mandat de 10 ans. Du jamais vu dans les associations sportives ! Malgré tout, il voulait coûte que coûte être aussi le président de la Fédération malienne de football puisqu’il est l’un des acteurs de la crise du football avec les frondeurs. C’est eux qui continuent à prendre en otage notre sport roi. Et si on lui rendait la monnaie au niveau de l’Unafom et de la Fédération de Maracana ? de toute façon cela ne saurait tarder.

A.B. HAÏDARA

