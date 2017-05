Le 30 avril 2017, les amoureux du cheval ont vécu avec passion, émotion et enthousiasme, la troisième édition du grand prix Feu Alou Kouma, parrainé par Toguna Agro industrie avec la collaboration de la famille Alou Kouma.

Tournoi mis en jeu par la Ligue des sports équestres de Bamako, ce rendez-vous, dit le son président Souleymane Makamba Doumbia, est l’occasion pour nous de rendre hommage à l’illustre disparu qui a été un grand amoureux du cheval et un passionné du hippisme. Cette réunion hippique qui a mis en compétition plus de 60 chevaux, dit-il, n’aura été possible n’eut été l’appui financier de Seydou Nantoumé (promoteur de Toguna) et la famille du défunt.

Le tournoi a permis des belles empoignades entre les concurrents au regard des récompenses mises en jeu grâce à la générosité de la famille Kouma. Il s’agit de 6 motos Djakarta 2 réfrigérateurs, un poste téléviseur, tous neuf les vainqueurs des cinq courses du jour dont trois courses de petits de chevaux, une course des demi-cracks et une course des cracks.

La première course de petits chevaux sur une distance de 2200m a été gagné par le cheval «Djoliba Ac». Il a été suivi du cheval «Nouveau soleil» et le troisième a été «Zaki». La seconde course de petits chevaux a vu le cheval «Baraouléli» s’imposer sur 13 partants. Les chevaux «Bon patron» et «Mouye» sont respectivement arrivés 2ème et 3ème. Dans la course trois des petits chevaux, le cheval «Gladys» a pris le dessus sur ces rivaux du jour sur 13 partants aussi. Il a été suivi de «Toguna Motors» et «Overdose». La course réservée aux demi-cracks (2400m) a vu «Ballé II» enlevé la première place sur 14 partants devant «chef de Tandé» 2ème, et «Réal Madrid» 3ème.

La course des Cracks avait 9n partants. Dans une lutte âprement disputée, le crack «Mansour II» s’est imposé sur 2600m. «Kabirou» est arrivé 2ème et Konoba 3ème. Le représentant de Toguna a félicité les concurrents du faire Play qui a prévalu, les organisateurs de la bonne organisation du prix. Avant de rassurer l’accompagnement sans faille de Toguna à poursuivre la tenue du prix Feu Alou Kouma. Le prix s’est déroulé en présence de plusieurs personnalités de marques. Un cheval a d’ailleurs été remis à l’occasion par le président de la Fmes du Mali, Mohamed Haidara au nouveau directeur national des sports du Mali.

Hadama B. Fofana