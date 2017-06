Le stade Omnisport Modibo Kéita a abrité le samedi 3 juin la 15e édition du meeting grand prix I CAA. Ce meeting était placé sous la présidence de la présidente de la fédération malienne d’athlétisme, Mme Aminata Sangaré. La 15e édition du meeting grand prix I CAA a vu tombé le record du Mali en triple saut.

Cette 15e édition du meeting grand prix I CAA a regroupé les athlètes venant du Mali, Burkina Faso, du Sénégal de la Côte d’Ivoire, et Bénin. Bref, c’est toute la crème de l’athlétisme ouest africain qui s’était donné rendez-vous à Bamako pour cette 12e édition.

A l’issue des épreuves âprement discutées, les résultats enregistrés dans quelques disciplines sont les suivants. En 100 m Homme série A, c’est l’ivoirien Arthur Cissé qui a été le plus rapide avec 10’29’’. Il a été suivi par deux sénégalais Moulaye Songho avec 10’61’’ et Mamadou Fall avec 10’72. Le Gambien Adama Jamet ferme le podium avec 10’45’’. En 100 m Dame série A, Gina Basse de la Gambie avec 11’75’’a été la plus rapide. Elle a été suivie par Bouelé Cecilia du Congo avec 12’, Sockna R Cissé du Sénégal 12’39 et Péssé Prenam du Togo avec 12’84. En 400 m Homme, série A, Ibrahim Bengue du Sénégal avec 49’21 prend la 1ère place, suivi par deux autres de ses compatriotes en occurrence Djibril Malick avec 49’18 et El Hadj Cissé N’Diaye avec 49’21. Le Malien Bourama Coulibaly avec 50’10’’ complète le podium.

En javelot Dame, la malienne Kenefin Traoré a surclassé ses concurrentes avec une lancée de 47, 76 m, suivie par Adama Sanè du Sénégal avec 38,56 m, Djénèba Diarra du Mali avec 32,90 m et Kadiatou Ouédraogo du Burkina Faso avec 32,37 m. En homme, Djibril Sarre du Sénégal prend la 1ère place avec une lancée 65,33 m, suivi par Moctar Djigui du Mali avec 60,86 m, d’Abdoul Aziz du Niger avec 55,20 m et Houenou Romarick du Bénin avec 53,84 m.

En saut en longueur, série dame, Sangouné Kandji du Sénégal avec 5,96 m se classe 1ère. Yah Soucko Koita du Mali, Youssouf Mariam du Bénin et Aminata Bah du Mali sont 2e, 3e et 4e, avec respectivement 5,93m, 5,51m et 5,37. En triple saut série Homme, Mohamed Chérif Dia du Mali avec 16,59 s’est classé 1er. Avec cette performance, il bat le record du Mali qui était de 16,50 m. Un record dont il était détenteur. Il a été suivi par Abba Badji du Sénégal avec 16,09 m. Lui aussi bat son record personnel. Mamadou Gueye du Sénégal avec 15,99 m et Aliou Coulibaly du Mali avec 15,35 m complètent le podium.

A la fin des épreuves, la présidente de la fédération malienne d’Athlétisme, Mme Aminata Sangaré se dit satisfaite des performances réalisées par les athlètes. Elle dit pouvoir travailler davantage pour améliorer la performance de nos athlètes pour les joutes futures.

A noter que c’est le 5 mai 2000 que le Mali a abrité pour la première fois, le Panafricain Meeting de ‘Label B’. Ce meeting de niveau africain a connu une notoriété croissante de participation des meilleurs athlètes africains et certains meilleurs athlètes de France, jusqu’en 2006 où il est devenu le Panafricain Meeting ‘Label A’ de Bamako. Il faut enfin souligner que le Meeting Prix I CAA est le plus grand Meeting de la confédération africaine d’Athlétisme. C’est après ça que le Meeting de Bamako peut devenir Meeting Grand Prix IAAF, comme celui de Dakar enfin les Golden Leagues.

Abdrahamane Sissoko