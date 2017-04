Les amoureux des chevaux s’étaient retrouvés le dimanche 23 Avril dernier au Champ hippique de l’Hippodrome pour le Grand Prix du PMU-Mali. C’était en présence du président de la Fédération Malienne de Sports Equestres Mahmoud Haidara, du Directeur Général Adjoint du PMU-Mali, Kafoungo Coulibaly et du président du Comité Olympique Habib Sissoko.

Avant les courses, le président de la Fédération Malienne de Sports Equestres a remercié Arouna Modibo Touré, ancien PDG du PMU-Mali récemment nommé ministre pour son soutien pour le développement du Sport en général et des Sports Equestres en particulier. Selon lui, les sports équestres sont la deuxième audience sportive après le football.

Pour la dynamisation de ce sport dit-il, la Fédération Malienne de Sports Equestres compte participer à une compétition sous-régionale. Il s’agit selon lui, du Grand Prix de la CEDEAO à Grand Bassam en Côte-D’ivoire. Une compétition à laquelle, elle compte faire participer 15 chevaux maliens. Et pour cela, le président de la Fédération Malienne de Sports Equestres Mahmoud Haidara dira qu’il compte sur la générosité légendaire du PMU-Mali pour pouvoir participer à cette compétition.

A noter que ce sont au total 75 chevaux qui ont participé au Grand Prix du PMU-Mali. Ces 75 chevaux étaient repartis en 3 catégories: le groupe des petits chevaux, le groupe des demi-Cracks et le groupe des Cracks.

La course réservée aux petits chevaux a eu lieu sur une distance de 2200 mètres. La 1ère course des petits chevaux a vu la victoire du cheval ‘’Real de Madrid’’ qui est arrivé 1er suivi de ‘’Banamba’’ en deuxième position et par le cheval ‘’Amdy ‘’en 3ème position. Ils sont suivis à la 4ème place par le cheval ‘’Djoliba AC’’ et à la 5ème place par le cheval ‘’Ambo’’.

La 2ème course des petits chevaux a vu la victoire du cheval ‘’Wahidou ‘’qui arrive en tête, suivi de ‘’Laibaka’’ à la 2ème place et par le cheval ‘’Zaki’’ à la 3ème place. Ils sont suivis aux 4ème et 5ème place par le cheval ‘’Thomas Sankara’’ et ‘’Chaka Zoulou’’.

La dernière course des petits chevaux a vu la victoire du cheval ‘’Tabarikala’’ suivi en 2ème position par le cheval ‘’Africable’’. Ils sont suivis aux 3ème, 4ème et 5ème places par les chevaux ‘’Mouye’’, ‘’Kama’’ et ‘’Sané’’.

La course réservée aux demi-Cracks sur une distance de 2400 mètres s’est terminée par la victoire du cheval ‘’Eclair’’ suivie de ‘’Ballé II’’ à la 2ème place et par ‘’Pablo’’ en 3ème position. Les 4ème et 5ème places sont revenus respectivement à ‘’Sabot d’or’’ et au cheval ‘’Chef de Tandé’’.

La course réservée aux Cracks a eu lieu sur une distance de 2600 mètres. Et c’est le cheval ‘’Nyoto’’ de l’écurie d’Amadou Diatigui Diarra qui remporte le grand prix du PMU-Mali en se classant 1er. Il est suivi par ‘’Konoba’’ à la 2ème place et par ‘’Pablo’’ à la 3ème place. La 4ème place est revenue au cheval ‘’Courageux’’ et la 5ème place au cheval ‘’Union’’.

Abba Sangaré