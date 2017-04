Il n’était pas sur les tablettes des connaisseurs, amoureux des chevaux du la course du grand prix pmu-mali, édition 2017, du 23 avril 2017, organisé par la Fédération Malienne des sports équestres. Mais il a détrôné tous les grands favoris de la course comme les chevaux «Konoba», «Ballé», «Christ Wadole» «Waterlo », «courageux». Il s’agit du pensionnaire du l’écurie Diatigui Diarra: le crack «Nyoto» avec comme driver Bassirou Kéita, comme coach Gaoussou Sogoba, dont le propriétaire est Salif Pathé Diallo et amis. Sur la distance de 2600 m, comprenant douze concurrents, «Nyoto», n’a pas attendu trop longtemps pour montrer sa volonté farouche de remporter la course. Les attentes ont eu tort de le sous-estimer. Ils n’ont plus rattrapé le fou follet du jour qui est arrivé clairement en tête du poteau seul. Dans la foulée, deux grands favoris de la course, «Konoba» et «Ballé» se sont respectivement hissés à la deuxième troisième place. Le 4ème a été «courageux» et union s’est classé 5ème. Du coup «Nyoto» et son driver enlèvent des mains du directeur général adjoint du Pmu Mali, Kafoungo Coulibaly, avec à ses côtés le président du Comité national olympique et sportif du Mali, Habib Sissoko, le représentant du ministre des sports, le président la fédération malienne des sports équestres, Haidara Mohamed, etc. Avant, quatre autres courses ont eu lieu devant un public venu très nombreux suivre le spectacle des chevaux dont certains sont venus de l’intérieur. Il s’agit de l’épreuve de demi-cracks qui a vu 17 concurrents. Ce duel a été gagné par le cheval Eclair. Il a été secondé du cheval « Ballé II » et le cheval «Bablo» est arrivé 3ème. Trois courses ont été réservées aux petits chevaux. La course «A» a été remporté «Réal Madrid», «Banamba» (2ème), et Amdy (3ème). La course «B» gagné par «Wahidou». «Labaika» et «Zaki» se sont classés respectivement 2ème et 3ème. La course C fut remportée par « Tabarikala », « Africable » (2ème), et «Mouye» (3ème). Les cinq premiers de chacune de ces courses aussi ont eu des prix.

Mohamed Haidara, a exprimé sa gratitude au Pmu-mali qui ne ménage aucun effort pour soutenir le hippisme, au regard des appuis financiers dont la fédération a bénéficié. Tout comme le ministre des sports qui ne cesse d’aider la Fmse à se hisser parmi l’élite des sports au Mali. Le Dga du pmu-mali a salué la bonne organisation du prix avant d’encourager et réaffirmer le soutien du pmu pour aider le sport équestre à se développer. Rappelons que dans les semaines à venir, le sport équestre sera présent à une compétition sous régionale «le grand-prix Cedeao» à Grand Bassam en Côté d’Ivoire avec 15 des meilleurs chevaux du Mali.

Hadama B. Fofana