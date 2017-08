Les cadres conscients et dévoués à leur mission se font de plus en plus rares dans notre administration publique, notamment parmi les jeunes cadres. En le côtoyant pendant les 8es Jeux de la francophonie «Abidjan 2017» (Côte d’Ivoire, du 21 au 30 juillet 2017), Ibrahima Fomba (Directeur national des Sports et de l’Education physique) nous a fait forte impression par sa courtoisie, sa disponibilité et son sens de la responsabilité.

A Abidjan (ville hĂ´te des 8es Jeux de la francophonie), les responsables de la dĂ©lĂ©gation malienne ont Ă©tĂ© irrĂ©prochables en termes de disponibilitĂ©, de courtoisie et d’efficacitĂ© pour faire face aux prĂ©occupations exprimĂ©es ici et lĂ .

A l’image du Directeur national des Sports et de l’Éducation physique (DNSEP) et de sa jeune Ă©quipe sur place (Lassana Sinaly DiakitĂ©, le très dĂ©vouĂ© intendant, et Alou Boubou Diallo de la Cellule de communication).

OmniprĂ©sent sur les lieux de compĂ©tition, avec Amadou Diarra YalcouyĂ© (chef de la dĂ©lĂ©gation), Ibrahima Fomba Ă©tait toujours aux petits soins pour les sportifs et nos reprĂ©sentants dans les concours culturels. Ce ne sont pas les Aiglonnets qui diront le contraire. Et pour la petite histoire, il offre de sa poche 50 000 F CFA Ă cette sĂ©lection nationale pour chaque but marquĂ©. Et cela remonte au dernier tour qualificatif de la CAN des cadets Ă N’Djamena, au Tchad. Une tradition perpĂ©tuĂ©e aux 8es Jeux de la Francophonie.

Retenus à Bamako (au départ de la délégation) pour régler les derniers détails administratifs et financiers de la participation malienne, Ibrahima Fomba et Amadou Diarra Yalcouyé avaient rallié Abidjan par vol. Mais, au retour, ils ont cédé leurs billets d’avion aux deux Aiglonnets blessés (Abdoulaye Diaby et Bassidiki Cissé) lors de la phase de poule contre le Niger et le Congo-Brazzaville. Un geste très apprécié au sein de la délégation malienne.

Tout comme son engagement ferme de prendre des dispositions pour rembourser les deux athlètes (Djénèbou Danté et Mamadou Chérif Dia) venus à leurs frais à Abidjan parce que la Fédération malienne d’athlétisme (FMA) avait transmis sa liste sans demande de PTA comme l’exige la procédure. Malgre cette non prise en charge les deux atletes, pour l’honneur du (ont été perfermant ; l’or pour DANTE et le bronze pour DIA)

Conscient des limites du budget validĂ© par les Finances, Fomba ne s’est jamais posĂ© de question pour apporter sa contribution chaque fois qu’il est sollicitĂ© par un responsable, un sportif ou un confrère. «Ce qui lui importe, c’est d’ĂŞtre sĂ»r que tout le monde est dans les conditions pour rehausser l’image du pays», nous a confiĂ© l’un de ses agents.

En tout cas, il n’a pas lĂ©sinĂ© sur les moyens pour soigner l’image du pays et motiver ceux qui avaient la lourde responsabilitĂ© de dĂ©fendre les couleurs nationales dans les arènes sportives et culturelles Ă Abidjan, la Perle de la Lagune EbriĂ©.

C’est ainsi que sollicité par le sprinteur Mahamane Sacko (handisport), il a n’a pas hésité à lui payer une paire de chaussures pour sa course. Et comme pour lui dire merci, ce courageux athlète s’est classé 3e de l’épreuve TK46, synonyme de bronze, en réalisant un temps de 23 mn 36s. Le sprinter malien avait promis une médaille au Directeur national des Sports… s’il lui payait des chaussures. Il a tenu à sa promesse et c’est l’image du Mali qui en a été davantage rehaussée.

La DNSEP ressuscitée

Ayant la responsabilitĂ© de conduire la grande partie de la dĂ©lĂ©gation (2 bus) après l’accident d’un des bus, ce jeune cadre consciencieux a scrupuleusement veillĂ© Ă rendre ce voyage le plus agrĂ©able possible.

NommĂ© Ă la tĂŞte de la Direction nationale des Sports et de l’Éducation physique en mars dernier, I. Fomba a rĂ©ussi Ă ressusciter ce service central et nĂ©vralgique dans la mise en Ĺ“uvre de la politique sportive. Partisan du concept de «l’homme qu’il faut Ă la place qu’il faut», il a responsabilisĂ© tous ses agents sur la base du mĂ©rite et de la compĂ©tence.

Et aujourd’hui, cette direction est en train de se mĂ©tamorphoser avec des agents dĂ©vouĂ©s et assidus car très motivĂ©s et valorisĂ©s par leur direction. «Depuis sa nomination, il a redonnĂ© Ă la DNSEP son importance en mettant ses agents dans les meilleures conditions de travail», confirme un observateur. Pragmatique dans la prise de dĂ©cision, il est aussi un chef rigoureux dans l’exĂ©cution et le suivi des tâches.

Et de rappeler, «Fomba, en bon juriste, a jouĂ© un rĂ´le important dans la dĂ©cantation de la crise du football malien en s’assumant pleinement avec la dĂ©cision du ministre des Sports de dissoudre le comitĂ© exĂ©cutif de la Femafoot».

«Sans son courage et son sens de la responsabilitĂ©, l’Ă©lection du bureau de la ligue de football de SĂ©gou n’aurait pas connu un dĂ©nouement positif et aurait pu ainsi bloquer la mise en Ĺ“uvre du mĂ©morandum d’accord entre la fĂ©dĂ©ration et le Collectif des clubs et ligues majoritaires», souligne un confrère.

La force de Fomba ? «C’est un homme de principe. Quand il s’agit d’accomplir sa mission, il ne fait pas dans la complaisance. C’est un fin diplomate qui sait aussi faire des concessions sans compromettre l’essentiel, l’intĂ©rĂŞt du service ou de la nation», dĂ©crivent plusieurs proches.

Magistrat de l’Ordre Administratif depuis 2005, cet éminent juriste (magistrat, 2e Grade, 1er Groupe, 3e Echelon) a vu le jour un 15 juillet 1974 à Koula (cercle de Koulikoro). Une localité à laquelle il est très rattachée car ne voulant être jamais sevré de ses racines.

Après les études fondamentales dans son village natal, il a fréquenté le lycée Franco-arabe de Banamba où il a obtenu son baccalauréat en série langues et littérature (LLT). Il est ensuite orienté à la Faculté des Sciences Juridiques et Economiques (1996-2000). Des études supérieures sanctionnées par une maîtrise en droit public. En 2011, Ibrahima obtint également un Diplôme d’études approfondies (DEA) en Droit public à l’ISPRIC de Bamako.

De la compétence et de l’expérience pour une brillante carrière

Après des stages pratiques (au Tribunal Administratif de Bamako, au cercle de Kati, à l’Arrondissement de Baguinéda), le jeune juriste signe un contrat de qualification au Trésor public (recettes générales du district de Bamako) en janvier 2000.

Ce fut le point de départ de la carrière déjà brillante du jeune cadre qui sera, entre autres, chargé de cours de Droit du travail, de la Sécurité sociale et de Rédaction administrative à l’Unité de Formation Active et Permanente à (UFAP) de l’Hippodrome ; auditeur de justice administrative ; juge Rapporteur au Tribunal administratif (janvier 2005-octobre 2008)… La liste est loin d’être d’exhaustive !

Directeur général adjoint par intérim de la Direction générale du Contentieux de l’Etat de juillet à août 2015, Ibrahima Fomba a aussi été Conseiller technique au ministère des Sports (mars 2016-mars 2017) avant d’être nommé Directeur National des Sports et de l’Education Physique le 13 mars 2017.

Au cours de sa carrière, M. Fomba a suivi plusieurs formations professionnelles, notamment sur la Gestion axée sur les résultats (GAR) ; les marchés Publics (exécution et suivi des contrats, litiges, contentieux et arbitrage) ; les Directives N°04 et N°05 de l’UEMOA relatives aux Marchés publics et aux conventions de Délégations de service public.

L’enfant prodige de Koula est aussi un membre influent de la Convergence pour le développement du Mali (Codem) de Housseini Amion Guindo, un jeune parti qui est incontestablement aujourd’hui la 4e force politique du pays (Après le RPM, l’Adema et l’Urd).

A 43 ans, marié et père de 4 enfants, l’avenir s’ouvre à Ibrahima Fomba comme un large boulevard vers une carrière professionnelle encore plus brillante !

Moussa Bolly

De retour d’Abidjan