«Les infrastructures sportives du Mali sont construites à des milliards de FCFA. Mais ils ne sont pas rentables ni pour leur propre fonctionnement, ni pour l’Etat en terme financier. Même pour réparer une simple ampoule, ou régler une facture de 100. 000 FCFA, 200.000 FCFA, il faut à nos stades de passer au Dfm. Aucun de stades ne peut se prendre en charge. Tout est sur le dos de l’Etat. Cette situation est intenable», regrette le Directeur national des sports et de l’éducation physique, Bréhima Fomba, lors de la conférence de presse qu’il a animé le dimanche 26 novembre 2017, au Stade Ouezzin Coulibaly qui portait sur la rentabilisation dles infrastructures sportives du Mali et le report de la Coupe dame du Mali 2017.

Sur le premier sujet, c’est à dire, la rentabilisation des infrastructures sportives du Mali, dit le directeur Fomba, il faut commencer a libéré les alentours des stades occupés par les gens qui ne rapportent rien au Stade et à l’Etat.

La seconde phase consistera à faire des projets pour ces stades qui peuvent rapporter non seulement aux Stades, mais aussi à l’Etat. «Nous sommes au montage des projets pour réaliser des activités commerciales, pour rendre rentable les infrastructures sportives de Bamako et de l’intérieur. Pour que désormais, on puisse passer une journée dans un Stade s’en s’ennuyer. En somme, on veut aller vers la professionnalisation des services, changer de gestions », révèle Bréhima Fomba.

Sur le report de la coupe du Mali, le directeur national de l’éducation Physique et sportive, Bréhima Fomba a été on ne peut plus claire. « A travers les différentes correspondance que nous avons reçu des différents protagonistes de la crise, on a senti la menace qui pèse sur la coupe.

Et il était impossible pour nous de faire venir le président de la République, les membres du gouvernement, les autres personnalités, etc. dans ces conditions. « C’est pourquoi nous avons pris la sage décision de reporter le match à une date ultérieure », a fait savoir le directeur Fomba.

Hadama B. Fofana

Commentaires via Facebook :