L’Institut national de la jeunesse et des sports (INJS) a célébré le samedi 2 décembre la sortie de la 12e promotion en présence de deux membres du gouvernement. Il s’agit de Mme Traoré Seynabou Diop, marraine de la promotion et de Mme Keïta Aïda M’Bo.

La cérémonie était parrainée par Mme le ministre de l’Equipement et du Désenclavement, Mme Traoré Seynabou Diop. Elle avait à ses côtés Mme le ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable ainsi que le chef de cabinet du ministre des Sports, Youssouf Singaré.

La 12e promotion est riche de jeunes hommes et femmes qui ont reçu leurs diplômes de fin d’études en STAPS/STASE-JL (sciences et techniques des activités physiques et sportives et sciences et techniques des activités socio-éducatives, jeunesse et loisir) cycle moyen, prêts à relancer le sport malien pour le triomphe et la gloire du Mali. La promotion porte le nom de Mme Traoré Seynabou Diop, ministre de l’Equipement et du Désenclavement.

La cérémonie a enregistré la présence de plusieurs personnalités et parents d’élèves. Aux termes de la cérémonie, plusieurs élèves ont reçu des cadeaux.

“Je vous invite au respect des vertus cardinales et de discipline du sport. Sachez que je serais toujours à vos côtés pour vous soutenir dans toute initiative sportive. Tous mes encouragements et toutes mes bénédictions, je serais toujours là pour servir notre sport”, a déclaré la marraine.

Le DG de l’INJS, Cheick Konaté, a remercié la marraine pour son courage et son soutien au sport. Pour lui, Seynabou Diop reste un modèle pour le sport malien. Il a invité les sortants de la 12e promotion à suivre l’exemple de la marraine.

L’occasion était bonne pour M. Konaté d’adresser les vifs remerciements de l’Institut à tous les partenaires, notamment les efforts louables du département des Sports, en l’occurrence de Housseini Amion Guindo, pour sa détermination à vouloir rehausser les capacités de formation de l’INJS.

Le représentant des élèves, Alassane Touré, a promis que cette promotion s’attachera à relever les défis.

Adama Diabaté, stagiaire

