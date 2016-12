Welcome! Log into your account

Mais, aucun de ces critères n’est respecté dans la gestion quotidienne du Directeur Général de l’INJS, Cheick Konaté connu sous son surnom Takala. L’homme, dans sa course aveugle, ravage tout sur son passage… Et il ne reste qu’à voir l’INJS s’effondrer après son départ.

Puisqu’il s’agit d’un Etablissement public à caractère scientifique et technologique (EPST) et autonome, la nature des choses exige l’exercice des employés en fonction de leur compétence. Comme pour dire l’homme qu’il faut à la place qu’il faut.

Très loin des regards de tout le monde, avec une passivité innocente, l’actuel Directeur de l’Institut National de la Jeunesse et des Sports (INJS) rogne son frein; cette lourde responsabilité exige une gestion en toute transparence et l’instauration d’un climat de respect mutuel entre les travailleurs.

Erigé en établissement public à caractère scientifique et technique, l’Institut national de la jeunesse et des sports (INJS) relève du Ministère des Sports. Cet Institut autonome est très mal géré par l’actuel Directeur général, Cheick Konaté dit Takala, qui en a fait sa propriété privée. Un homme qui s’est d’ailleurs retrouvé chef de ces lieux en violation de tous les textes de l’Institut.

