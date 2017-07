Le coup d’envoi de la 8ème  édition des Jeux de la Francophonie a été donné le vendredi 21 juillet dernier à Abidjan en Côte-d’Ivoire. Au programme du football masculin, les Aiglonnets du Mali, champions d’Afrique Cadets ont été tenus en échec (0-0) pour leur entrée en lice dans la poule B. Alors qu’il était programmé que les Aiglonnets en découdraient avec le Mena du Niger, ce sont finalement les Lions indomptables du  Cameroun qui se sont présentés face à Mohamed Camara et ses coéquipiers pour un partage des points. Leurs deuxième sortie qui était le dimanche 23 juillet face au Mena du Niger a vu la victoire des champions d’Afrique cadets face au Mena Juniors sur le score de 3-0. Les  buts maliens ont été marqués par Djemoussa Koné à la  44ème minute, par Mamadou Traoré à la 46ème minute et par  Ibrahima Kané à la 78ème minute.

Les Aiglonnets prennent dès lors, la tête de la poule B avec 4 points au compteur et une différence de but de plus 3. La dernière sortie de match de poule qui est prévue demain face à la RD Congo s’annonce très bien pour les poulains de Jonas Komla qui est parti pour la préparation de son équipe pour le mondial en Inde en mois d’octobre. Il espère remporter une médaille à ce tournoi aussi comme ce fut le cas dans tous les tournois auxquels l’équipe nationale U17 a participé au Japon, au Qatar, à Dubaï et la dernière CAN  U17 au Gabon.

Solo Minta