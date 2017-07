A Abidjan, les Jeux de la Francophonie 2017 se sont achevés avec la finale du tournoi de football ce dimanche 30 juillet. Et devant leur public, les Ivoiriens se sont inclinés face aux Marocains au stade Houphouët-Boigny. Sous les yeux de plus de 30 000 spectateurs, les visiteurs ont ouvert le score grâce à un joli but de Sofiane Kiyine (7e). A force d’insister, la Côte d’Ivoire a fini par égaliser en seconde période grâce à Thierry Kassy (63e). Malheureusement pour les Elephants, le même Kassy a échoué lors de la séance de tirs au but, finalement remportée par le Maroc (1-1, 6 tab à 7). Le Mali se classe troisième grâce à sa victoire contre la RDC (2-1).

A noter que la finale Côte d’Ivoire-Maroc a été marquée par des débordements. Face à une grande affluence, les forces de l’ordre ont dû faire usager de gaz lacrymogènes à l’extérieur du stade. La fumée a tout de même envahi l’enceinte, contraignant de nombreux spectateurs à forcer les barrières pour se réfugier sur la pelouse. Le coup d’envoi, prévu à 15h00, a été retardé de 20 minutes. Le match a également été interrompu après seulement cinq minutes de jeu, le temps que l’odeur du gaz se dissipe.

Par RFI