L’édition 2017 de la Journée olympique du Comité national olympique et sportif du Mali (Cnosm) sera célébrée, le 15 juillet prochain, à travers une série d’activités sur le Boulevard de l’Indépendance, en présence de plusieurs invités de marque.

La Journée olympique est une journée très officielle célébrée depuis 1948 par le mouvement olympique, le 23 juin. Cette journée est bien plus qu’une simple manifestation sportive. Elle est une journée organisée pour promouvoir les valeurs olympiques sur la base de trois piliers : bouger, apprendre et découvrir. Le Comité national olympique et sportif du Mali (Cnosm) dirigé par Habib Sissoko a toujours célébré cette journée avec brio. Cela, à travers différentes activités sur le Boulevard de l’Indépendance, en présence d’éminentes personnalités dont la présidente de l’Académie Olympique, Mme Kéïta Aminata Maïga.

Cette année, la date officielle de la Journée olympique a coïncidé avec le mois béni du Ramadan au Mali. C’est pourquoi, le Comité national olympique et sportif du Mali a demandé et obtenu du Comité international olympique le report. Ainsi, la date du samedi 15 juillet prochain a été retenue pour célébrer cette journée avec faste comme lors des précédentes éditions.

Pour mener à bien cette activité, une Commission d’organisation a été mise en place. Ainsi, le choix s’est porté sur le président de la Fédération malienne d’escrime, Wahab Zoromé, pour présider cette Commission. Il est donc à pied d’œuvre pour que l’édition 2017 de la Journée olympique puisse être une grande fête. Pour ce faire, il veut tout simplement innover. D’ores et déjà, il compte inviter plusieurs structures et partenaires du Comité national olympique et sportif du Mali à cette fête du mouvement olympique.

Plusieurs activités dont des courses cyclistes sont prévues. Le président de la Commission d’organisation prévoit aussi plusieurs autres surprises. En tout cas, la fête promet d’être plus belle.

A.B.HAÏDARA