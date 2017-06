Le très promoteur talent du judo, Fodé Diagola (-100 kg), a été récompensé le samedi 10 juin 2017 par Judo-ju-jitsu Club de Poissy (banlieue parisienne, France) pour ses performances au cours de l’année. C’était lors de la fête du Club de Poissy.

“Cette récompense m’a été remise suite surtout à ma victoire en Coupe de France (junior). C’est une récompense qui me plait car cela remonte le moral et me motive davantage pour aller chercher d’autres titres pour un jour espérer intégrer une sélection et faire des compétitions internationales”, a déclaré le jeune talent Fodé Diagola. Il a été accompagné à la cérémonie par sa très dévouée Maman, Mme Diagola Awa Kéita.

Fodé a été récompensé avec de nombreuses autres personnes, dont des dirigeants, des techniciens, des combattants.

“Sachant que je passe en seniors, les objectifs seront de travailler dur pour pouvoir se qualifier pour les compétitions nationales au niveau de la région”, a-t-il précisé.

Parti en France en 2002 avec sa mère, quand il n’avait que 5 ans (né le 27 novembre 1997 à Bamako) pour rejoindre son père (notre confrère Oussouf Diagola d’Africable), Fodé est inscrit au Centre municipal de judo de la ville de Houilles, dans le département des Yvelines, connu pour être le département de résidence de David Douillet, une figure emblématique du judo français et mondial.

Doté par la nature d’un physique avantageux, il décroche très vite ses premières médailles. De nos fréquents échanges, nous retenons surtout la forte envie de Fodé de contribuer à la relance du judo malien sur la scène africaine. “J’attends toujours qu’on me fasse appel pour défendre les couleurs du Mali”, rappelle-t-il souvent.

La balle est donc dans le camp du président de la Fédération malienne de judo (FMJ), Amadou Traoré, et son équipe qui devront se donner les moyens de tester le jeune prodige et lui donner sa chance sur le tatami sous la bannière du Mali.

Moussa Bolly