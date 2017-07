C’est avec acclamations que les délégués ont adopté les rapports d’activités et financiers de l’exercice 2016 du Comité national olympique et sportif du Mali (Cnosm). C’était en la faveur de l’Assemblée générale ordinaire tenue le samedi 1er juillet dernier. En bon dirigeant sportif, le président du Cnosm, Habib Sissoko, a saisi cette occasion pour prôner un climat plus apaisé au sein du mouvement olympique et sportif. Pour ce faire, il a invité les responsables de fédérations à plus de solidarité. Rappelons que la question de la bonne gouvernance et les prochains Jeux olympiques prévus en 2020 à Tokyo demeurent toujours les priorités du président Habib Sissoko.

Afin de remplir une obligation statutaire, le Comité national olympique et sportif du Mali (Cnosm) a tenu, le 1er juillet dernier, son Assemblée générale ordinaire pour jeter un regard sur le bilan de l’exercice 2016. Pour ce faire, l’ordre du jour portait sur l’examen et l’adoption des rapports d’activités et financiers. Après avoir écouté avec beaucoup d’intérêt les deux rapports, les délégués les ont adoptés par acclamations. Ce qui n’est guère surprenant pour qui connait la bonne gouvernance au sein du Cnosm. Cette rencontre annuelle s’est déroulée dans la salle de réunion du Cnosm, en présence du représentant du ministre des Sports, Aliou Souleymane de la Direction nationale des Sports et de l’Education physique (Dnsep). Sans oublier les délégués de différentes fédérations membres du Cnosm.

C’est devant tout ce beau monde que le président du Comité national olympique et sportif du Mali (Cnosm) Habib Sissoko a souhaité la bienvenue. “Nul n’est besoin de rappeler l’obligation de la tenue de l’Assemblée générale ordinaire. Cela est inscrit dans nos statuts. De façon régulière nous avons toujours réussi cet exercice au courant du 1er trimestre suivant l’exercice écoulé. L’Assemblée générale ordinaire est un contrôle de la gouvernance qui s’impose parce qu’il est bien connu que c’est le contrôle qui fait la pensée juste et équilibrée. Parce que le Comité exécutif se garderait bien de transformer en une souveraineté le pouvoir que vous lui avez délégué” précisera-t-il. Avant de déclarer : “Nous sommes à ce rendez-vous, mais décalé en raison du temps retenu de l’engagement politique (Sommet Afrique-France tenu à Bamako en janvier 2017) et du temps surchargé du calendrier sportif de février à mai. Il s’agit de la réunion du Comité exécutif (Comex) de l’Acnoa, le Tour cycliste du Mali, la tenue de l’Assemblée générale de la Zone II, la Nuit du mérite sportif, l’Assemblée générale de l’Acnoa à Djibouti, les 4èmes Jeux de la solidarité islamique à Baku. Pour ce décalage, nous tenons à solliciter votre généreuse compréhension”.

Le président Habib Sissoko s’est dit très heureux du bilan de l’exercice 2016, même s’il reste beaucoup à faire. Selon lui, “2016 est d’abord une année des évaluations parce qu’elle coïncide avec une double fin, celle du quadriennal 2012-2016 et celle du premier contrat de partenariat avec Sotelma-Malitel. L’année 2016 est ensuite une année de développement de nouvelles stratégies managériales parce que, avec elle, commencent le quadriennal 2017 – 2020 et le renouvellement du contrat de sponsoring avec notre sponsor officiel Sotelma-Malitel”.

En plus du bilan marqué par l’exécution complète des actions du quadriennal passé, le Comité exécutif a réalisé d’autres actions sur plusieurs axes. Il s’agit de l’opérationnalisation du Cabinet du président du Comité national olympique et sportifs du Mali. Cette structure, dira Habib Sissoko, assure le courrier, le protocole et les différentes visites du président du Cnosm. “Elle complète et bonifie le travail administratif global” dira-t-il.

La régulation ou l’inscription du personnel salarié à la sécurité sociale (Inps, Its et Amo), la conclusion d’un contrat de partenariat avec Pmu-Mali, l’acquisition de la subvention de l’Etat, ont été réalisés.

S’agissant du plan international, il faut préciser que la reconnaissance des efforts a été saluée. Sur le plan national, les capacités logistiques du Cnosm ont été renforcées avec l’acquisition d’un bus et de deux voitures neuves de marque Peugeot 508.

L’occasion était bonne pour le président Habib Sissoko de rendre un hommage mérité au chef de l’Etat, Ibrahim Boubacar Kéïta. “Le crédit dont jouit notre Comité national olympique est le fruit de notre engagement commun. Mais nous savons qui remercier de ce bienfait au sport national et manifestons notre profonde gratitude à Son Excellence Ibrahim Boubacar Kéïta, président de la République”.

L’ambition du président Habib Sissoko, c’est de mettre un accent particulier sur la bonne gouvernance. C’est pourquoi, au plan gestion, un contrat a été signé avec le Cabinet d’Audit “Finaudit”. Parlant du plan quadriennal, un programme vient d’être élaboré et adopté par le Comité exécutif. “Dans les meilleurs délais, il sera décliné en plan d’actions dans un plan stratégique vigoureux et innovant”.

Autre ambition du président Habib Sissoko, c’est bien la restructuration du Cnosm : “Le Comité exécutif du Cnosm a obtenu de la Solidarité olympique une étude sur la restructuration de notre Association. Ce travail intéresse la relecture du Manuel de procédures administratives, financières et comptables. Il est réalisé par l’Expert de nationalité sénégalaise, Diamil Faye”.

Le président du Cnosm a profité de cette Assemblée générale pour rendre un hommage mérité au ministre des Sports Housseyni Amion Guindo pour l’adoption de la Loi sur les activités sportives par l’Assemblée nationale.

“Cette grande première que nous voudrions appeler “Loi Housseyni Amion Guindo” après tant de rendez-vous manqués sur une question aussi importante, donne au sport malien la possibilité de se projeter dans un futur d’équilibre, de cohérence et de performance. Nous prions le ministre Guindo d’agréer l’expression de notre considération distinguée” dira-t-il. Avant d’inviter les dirigeants sportifs à plus de solidarité : “Quand nous sommes déterminés dans tout ce que nous entreprenons, quand nous sommes crédibles dans notre rôle de dépositaire de la bonne conscience sportive de notre pays, ensemble et dans la confiance nous relèverons tous les défis”.

“Nous avons tenu une belle Assemblée générale. Les véritables problèmes ont été discutés. Les vrais objectifs ont été adoptés. C’est pour vous dire que cette Assemblée générale s’est déroulée dans un climat fraternel. Le président Habib a mis l’accent sur la formation des dirigeants sportifs afin d’instaurer le respect des textes. Sans oublier la solidarité entre les dirigeants. La tolérance dans la gouvernance, le respect des institutions, des lois, des règles ont été aussi évoqués” nous a précisé le directeur exécutif du Cnosm, Oumarou Tamboura.

A.B. HAÏDARA

Par sa clairvoyance, son esprit de justice et d’entraide et la transparence qui caractérise sa gouvernance

Les fédérations sportives réaffirment leur soutien sans faille au président Habib Sissoko

Les fédérations sportives et le Sport militaire ont réaffirmé, le 1er juillet dernier, en la faveur de l’Assemblée générale ordinaire, leur soutien sans faille au président du Comité national olympique et sportif du Mali, Habib Sissoko, pour la transparence qui caractérise sa gouvernance. En même temps, une motion de reconnaissance a été adressée aux partenaires du Cnosm. Il s’agit de Sotelma-Malitel et Pmu-Mali.

L’un des temps forts de cette Assemblée générale ordinaire, c’est bien la lecture de deux motions. Il s’agit d’une motion de soutien au président Habib Sissoko et une motion à l’endroit des partenaires du Cnosm à savoir Sotelma-Malitel et Pmu-Mali.

La première motion de soutien a été lue par le secrétaire général de la Fédération malienne de lutte, Balla Diawara. A travers cette motion, 22 fédérations nationales plus le Sport militaire ont décidé d’apporter leur soutien sans faille au patron du mouvement olympique et sportif du Mali, Habib Sissoko pour le travail abattu.

Il s’agit des fédérations de football, de basket-ball, de tennis, de boxe, de cyclisme, de l’escrime, de handisport, de l’athlétisme, de jeux d’échecs, de jeux de dame, de handball, de judo, de karaté, de natation, de volley-ball, de tennis de table, de lutte, de pétanque, de cricket, de yoseikan budo.

“Nous, fédérations sportives nationales membres du Comité national olympique et sportif du Mali (Cnosm), réaffirmons à l’occasion de cette Assemblée générale ordinaire notre soutien sans faille au président Habib Sissoko.

Par sa clairvoyance, son esprit de justice et d’entraide ; par la transparence qui caractérise sa gouvernance ; par son respect des principes et valeurs olympiques, le président Habib Sissoko a mis le sport olympique malien sur le chemin du progrès et du succès.

Sous l’autorité de Habib Sissoko, le Mouvement Olympique, à travers le Comité national olympique qu’il dirige, est aujourd’hui crédible et respecté par les autorités et tous les sportifs du Mali.C’est en considération de tout ce qui précède que nous, les fédérations nationales sportives du Mali, nous nous inscrivons en faux contre toutes les campagnes médiatiques haineuses, basées sur la méchanceté, que des individus mal intentionnés ont mené contre lui ces derniers temps. Nous assurons le président Habib Sissoko de notre soutien ferme face aux ennemis du sport malien.

Pour le triomphe de l’Esprit olympique ; pour le progrès des sports, de tous les sports ; pour l’entente et la solidarité au sein du Comité national olympique, président Habib Sissoko nous vous renouvelons notre confiance et notre attachement.

Vive le sport

Vive le CNO du Mali avec le président Habib Sissoko”.

La motion de remerciements adressée aux sponsors a été lue par Amadou Diarra, président de la Fédération malienne de handisports.

A.B. HAÏDARA

Les impressions des délégués après l’Assemblée générale ordinaire

Seydou Maïga, secrétaire général de la fédération malienne de basket-ball :

“Le Cnosm est un exemple et une véritable école dont nous devons nous inspirer”

Nous avons participé à l’Assemblée générale ordinaire du Comité national olympique et sportif du Mali. Comme vous le savez, elle est statutaire. Je pense que c’est une bonne idée puisqu’elle montre le niveau de santé de la bonne gouvernance au sein du mouvement olympique et sportif. Avec la tenue de cette Assemblée générale annuelle, le Cnosm montre le bon exemple aux différentes fédérations nationales. Cela est très important. Nous entretenons de très bonnes relations en tant que fédération nationale de basket-ball. Nous sommes une des rares fédérations qui bénéficie des programmes du Comité international olympique (CIO) à travers notre Comité national olympique, qui ne cesse de nous soutenir à chaque fois que nous présentons nos projets pour le financement. Je suis mieux placé pour témoigner cela. En tant que secrétaire général, je travaille avec le Cnosm sur les différents projets. J’avoue que par ma petite expérience, la fédération a bénéficié aux moins trois à quatre fois de financement CIO autour de nos équipes nationales de basket-ball. C’est un apport très important pour notre basket. Sans cet apport, le Mali n’allait pas participer à ces différentes compétitions internationales.

Au vu des différents rapports présentés, on peut dire que le Cnosm est un exemple et une véritable école dont nos fédérations doivent s’inspirer. Pour la petite histoire, le Cnosm est l’un des rares comités en Afrique qui tient annuellement son Assemblée générale. Généralement, ces Comités nationaux présentent des rapports en fin de mandat. Nous devons nous inspirer du Cnosm. Nous félicitons le président Habib Sissoko et toute son équipe”.

Adama Mariko, président de la fédération malienne de karaté :

“Le karaté vit aujourd’hui grâce au Cnosm”

Je pense que la tenue d’une Assemblée générale ordinaire pour faire le bilan de l’exercice écoulé, est une très bonne chose. C’est une occasion de jeter un regard sur l’avenir. J’avoue que nous sommes très satisfaits aujourd’hui de nos relations avec le Comité national olympique et sportif du Mali. Si le karaté sort de l’obscurité, c’est grâce au Cnosm. Et si nous parvenons à réaliser nos programmes d’activités annuelles jusqu’à 95%, c’est encore grâce au Cnosm, à travers ses partenaires. Il s’agit du sponsoring avec Sotelma-Malitel et Pmu-Mali. Je dis bien, nous vivons aujourd’hui grâce au Cnosm. Nous avons aussi apprécié la bonne gestion au niveau du Cnosm. Les rapports d’activités et financiers ont été présentés de façon très transparente. L’argent qui a été justifié, c’est cet argent qui nous fait vivre. Moi, je suis témoin. C’est grâce au Cnosm que notre siège a été équipé. En matière d’équipement et infrastructure, c’est pratiquement le Comité qui nous tient encore. Franchement, je suis très satisfait.

Dramane Coulibaly, directeur technique du CNOSM :

“Cette Assemblée générale s’est traduite par un élan de solidarité”

Nous venons de vivre une Assemblée générale ordinaire qui a vu le parcours du Comité national olympique et sportif du Mali sur l’échéance 2016. Elle s’est traduite par un élan de solidarité, traduisant l’esprit de famille. Je pense que cette Assemblée générale a pu mettre en évidence, à travers la reconnaissance, la gestion du président Habib Sissoko. Mais aussi l’adoption des rapports d’activités et financiers et surtout les dispositions pratiques concernant l’Assemblée générale sur le quadriennal. Ce sont des éléments forts qui traduisent la visibilité, mais aussi l’esprit de solidarité qui prévaut au sein de notre association nationale. Je pense que le quadriennal 2017-2020 devrait logiquement nous permettre à la différence du quadriennal précédant de faire mieux lors des prochains Jeux Olympiques de Tokyo. Comme l’a dit le président Habib, c’est ensemble que nous pourrons réussir ce pari. Et c’est un défi pour l’ensemble du mouvement sportif national.

Mme Sangaré Aminata Keïta, présidente de la fédération malienne d’athlétisme

“Nous saluons le partenariat entre le Cnosm et Sotelma-Malitel et Pmu-Mali. Ce sponsoring nous aide dans la réalisation de nos activités”.

C’est avec beaucoup de plaisir que nous avons pris part à l’Assemblée générale ordinaire du Cnosm. Comme à l’accoutumée, elle s’est déroulée dans les meilleures conditions possibles. En fait, le Cnosm s’est prêté à une tradition. Il s’agissait de faire le bilan à mi-mandat de toutes les activités effectuées. C’est avec beaucoup de satisfaction que nous avons adopté les deux rapports (moral et financier). Nous avons constaté beaucoup de progrès. Nous sommes très fiers de voir que toutes les activités programmées ont été effectivement réalisées. Et puis le bilan financier a été d’une clarté. En tant présidente de la Fédération malienne d’athlétisme, je remercie très sincèrement le Cnosm pour tout le travail abattu. Nous sollicitons le président Habib Sissoko de continuer dans cette ligne parce que le salut du sport malien va dans ce sens.

Je profite de cette occasion pour saluer le partenariat entre le Cnosm et Sotelma-Malitel et Pmu-Mali. Ce sponsoring nous aide énormément dans la réalisation de nos activités.

Nous sommes très fiers de voir que le programme quadriennal mettra un accent particulier dans le sens de la performance. Nous osons croire que dans les jours à venir, le sport malien va davantage engranger plus de résultats. Et tout cela est à l’actif du Cnosm, son président Habib Sissoko et son équipe”.

ABH