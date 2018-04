LIGA – Le Real et l’Atlético ont offert un vrai bon derby à Madrid. Antoine Griezmann a répondu à Cristiano Ronaldo et les gardiens ont fait le reste (1-1).

Un gros derby entre deux rencontres européennes : le Real et l’Atlético ne peuvent pas baisser le pied avant de retrouver respectivement la Juve et le Sporting Portugal. De fait, Merengues et Colchoneros ont offert une belle opposition, toute d’intensité, de gestes décisifs de la part des leaders et de parades folles chez les portiers. Avec une équipe remaniée (Casemiro, Modric, Isco, Benzema sur le banc au coup d’envoi), le Real Madrid pourra regretter son manque de réalisme, et la barre touchée par Marcelo (42e), qui le laisse à quatre points de l’Atlético, dauphin du Barca.

Le film du match

Sur sa ligne (9e) ou d’une claquette (20e) devant Cristiano, en jaillissant sur Varane (28e) sauvé par sa barre sur une frappe de Marcelo ou des deux mains face à Lucas Vazquez dans la foulée (42e) : pendant longtemps, Jan Oblak est imbattable. Mais Cristiano Ronaldo, parfaitement placé au bout d’un centre de Gareth Bale, finit par surgir d’une reprise croisée (1-0, 53e – VIDEO). Une joie de courte durée, puisque quatre minutes plus tard, Antoine Griezmann est réaliste pour conclure un très joli mouvement collectif des Colchoneros (1-1, 57e – VIDEO). Pas en reste niveau talent, Keylor Navas empêche les joueurs de Simeone de prendre les devants (Diego Costa 30e, Koke 59e), mais laisse le mot de la fin à Oblak : sa dernière claquette sur un coup franc de Sergio Ramos (90e +1) est parfaite et permet à son équipe de repartir du Santiago-Bernabeu avec le point du nul.

Marcelo, toujours plus haut

Marcelo a une nouvelle fois montré quel joueur il est. Omniprésent derrière comme devant, le latéral brésilien a multiplié les courses, les décalages intelligents et les contrôles parfaits pour apporter un danger constant sur les buts d’Oblak (frappe sur la barre, 42e), le tout en restant solide derrière. À 29 ans, Marcelo Vieira da Silva Júnior est au sommet de son art. Et n’est pas du tout étranger aux performances stratosphériques des hommes de Zidane.

Le chiffre : 20

Vingt buts sur les dix derniers matchs du Real toutes compétitions confondues : quand arrive le printemps, Cristiano Ronaldo devient une bête.

Et sinon, on a aimé…

… la célébration Fortnite de Griezmann, avant un clin d’oeil à sa fille Mia pour son anniversaire. Sympa.

Griezmann jugando un Fortnite en el Bernabeu pic.twitter.com/qJBmy5NgaL — հéςԵօɾ ™ (@cules_rules) April 8, 2018 Yahoo Sport 8 avr. 2018 à 16:07

