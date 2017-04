Il est encore trop tôt, beaucoup trop tôt pour affirmer que le FC Barcelone a laissé filer le titre de champion d’Espagne. Mais la défaite des Blaugrana, leur quatrième cette saison en Liga, a tout l’air du joker de trop gaspillé par les hommes de Luis Enrique. Peut-être même du faux-pas de trop dans la course au titre. Oui, car quelques heures plus tôt, le Real Madrid avait été accroché par son voisin et rival historique, l’Atlético (1-1), grâce à un but de Griezmann. L’opération était bonne à réaliser pour le Barça, mais encore fallait-il l’emporter à la Rosaleda, face à une équipe de Malaga sans complexe…

Première expulsion sous le maillot du Barça pour Neymar

La formation espagnole, guidée par l’ancien entraîneur de l’OM, Michel, a exploité à merveille les largesses de la défense catalane en contres. Un ancien de la maison, Sandro Ramirez (32e) puis Jony (90e+1) ont coupé les jambes des Barcelonais, réduits à dix en fin de rencontre après le deuxième carton jaune reçu par Neymar (65e). La première expulsion du Brésilien sous le maillot du Barça résume bien la frustration des joueurs de Luis Enrique, dominateurs mais stériles à Malaga…. Et à trois points du Real à l’issue de cette journée, mais toujours avec un match de plus. Pas idéal non plus avant leur déplacement mardi prochain…

