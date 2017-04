Les grosses Ă©curies et les deux surprises Monaco et Leicester: c’est parti pour les quarts de finale de la Ligue des champions, avec cette annĂ©e encore trois grands clubs espagnols dont le tenant du titre, le Real Madrid, qui va devoir batailler avec le Bayern Munich.

Bayern-Real

Chic et choc Bayern Munich vs. Real Madrid: cet affrontement au sommet a toutes les allures d’une finale avant la lettre. “C’est l’un des pires adversaires contre lesquels nous aurons Ă jouer, sans aucun doute”, avait d’ailleurs reconnu lors du tirage Emilio Butragueno, l’ancien attaquant du club madrilène, devenu depuis membre de la direction du club.

Le Bayern et le Real se sont partagĂ©s trois des quatre dernières Ligue des champions. Ce sont aussi les retrouvailles entre Carlo Ancelotti, l’entraĂ®neur de Munich, et son ancien adjoint au Real… Zinedine Zidane, qui a pris du galon depuis 2016 et ce titre de C1 remportĂ© dès sa première annĂ©e sur le banc. LĂ©ger avantage pour les Espagnols, ils disputent le match aller en Allemagne mercredi avant de recevoir au Bernabeu le 18 avril. Cristiano Ronaldo, meilleur buteur de l’histoire de la compĂ©tition (96 buts) essaiera de se rapprocher de la barre mythique des cent rĂ©alisations.

Juve-Barça

Juventus Turin vs. FC Barcelone: c’est l’autre affiche phare de ces quarts et un remake de la finale de l’Ă©dition 2015, remportĂ©e par les Catalans. Cette annĂ©e, le Barça est un vĂ©ritable miraculĂ©. OpposĂ© au PSG en 8e de finale, il a remontĂ© une dĂ©faite de 4-0 Ă l’aller, en s’imposant 6-1 au retour au Camp Nou. Ce n’Ă©tait jamais arrivĂ© dans l’histoire de la compĂ©tition.

C’est le BrĂ©silien Neymar qui avait sonnĂ© la rĂ©volte pour arracher cette improbable “remuntada”. Il sera encore l’un des principaux atouts des Catalans, aux cĂ´tĂ©s de l’incontournable Lionel Messi, meilleur buteur de la Ligue des champions cette saison avec 11 rĂ©alisations. CĂ´tĂ© Juventus, l’inusable gardien et capitaine Gianluigi Buffon, 39 ans, attend toujours son premier sacre dans la compĂ©tition reine.

Dortmund-Monaco

AllĂ©chant Dortmund vs. Monaco: d’un cĂ´tĂ© un habituĂ© du Top 8 ces dernières annĂ©es et de l’autre un club qui s’invite Ă nouveau en quart, deux ans après sa prĂ©cĂ©dente apparition Ă ce niveau. Sur le papier, cette affiche entre deux Ă©quipes très portĂ©es vers l’attaque est attrayante et promet du spectacle.

Dortmund a pour lui l’expĂ©rience du plus haut niveau, le buteur gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, le jeune ailier Ousmane DembĂ©lĂ© et son public, le fameux mur jaune. Monaco, en tĂŞte du championnat de France, surfe sur son incroyable dynamique cette saison et sa puissance de frappe collective avec les Falcao, MbappĂ©, Lemar, Germain….

Officiellement l’objectif numĂ©ro 1 du club français reste la Ligue 1, mais la jeune garde monĂ©gasque ne manquera pas de tenter un nouvel exploit pour faire parler d’elle au niveau europĂ©en. Première manche mardi en Allemagne.

Atletico-Leicester

Atletico Madrid vs. Leicester: c’est l’affiche qui paraĂ®t la plus dĂ©sĂ©quilibrĂ©e sur le papier. Sous les ordres de Diego Simeone, “l’Atleti” est devenu un cador du foot europĂ©en. Le club espagnol reste sur deux finales, en 2014 et en 2016, perdues Ă chaque fois face Ă l’Ă©ternel rival, le Real Madrid. Devant, il peut s’appuyer sur l’un des meilleurs attaquants europĂ©ens, Antoine Griezmann, troisième au classement du Ballon d’Or 2016.

De quoi partir favori dès mercredi en Espagne face Ă une Ă©quipe qui n’a jamais atteint ce stade de la compĂ©tition. Sauf que Leicester prĂ©sente un goĂ»t certain pour les surprises. Les Foxes, comme on les surnomme, ont remportĂ© le titre de champion d’Angleterre l’annĂ©e dernière au nez et Ă la barbe de toutes les grandes Ă©quipes de Premier League et leurs budgets pharaoniques.

Cette saison, Leicester a connu des dĂ©buts catastrophiques en championnat, mais a profitĂ© de la Ligue des champions pour rebondir et dĂ©crocher ces quarts de finale historiques pour le club. “Ce sera un Ă©vĂ©nement incroyable pour nos supporters et tout le monde au club”, a prĂ©venu le bien nommĂ© Craig Shakespeare, l’entraĂ®neur du club anglais. “Nous allons tout donner”.

Le programme

Programme des quarts de finale aller de la Ligue des champions de football qui se disputeent mardi 11 et mercredi 12 avril (en heures françaises): Mardi 11 avril (20h45) Dortmund (GER) – Monaco (FRA) Juventus (ITA)- Barcelone (ESP) Mercredi 12 avril (20h45) Atletico Madrid (ESP) – Leicester (ENG) Bayern Munich (GER) – Real Madrid (ESP) Quarts de finale retour les mardi 18 et mercredi 19 avril.

 Par 7sur7.be