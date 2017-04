Les Monégasques n’ont pas été gâtés par le tirage au sort. L’autre demi-finale opposera les deux clubs madrilènes, le Real et l’Atletico.

Le Real Madrid contre l’Atletico Madrid et Monaco contre la Juventus Turin : ce sont les affiches des demi-finales de Ligue des champions, comme en a décidé le tirage au sort effectué vendredi au siège de l’UEFA à Nyon, en Suisse

Le Real Madrid et Monaco joueront à domicile lors des matches aller organisés les mardi 2 et mercredi 3 mai. Le retour est prévu les 9 et 10 mai et la finale le 3 juin à Cardiff. Monaco aura donc le désavantage de se déplacer au retour à Turin. Le Real a battu deux fois l’Atletico en finale de la Ligue des champions, en 2014 et 2016.

La Juventus et sa défense de fer

L’attaquant star de Monaco, Kylian Mbappé, 18 ans, va pouvoir se mesurer à des références mondiales en matière de défense. Car la Juve aussi a sa « BBC » (Gianluigi Buffon, Leonardo Bonucci et Giorgio Chiellini). Cette semaine, le gardien et sa paire de défenseurs ont tranquillement étouffé le Barça (0-0 au retour au Camp Nou; succès 3-0 à l’aller), qui avait pourtant sidéré la planète avec la « Remuntada » infligée au Paris SG (6-1 en 8e de finale retour après avoir perdu l’aller 4 à 0).

Affronter la « Vieille Dame », sera donc l’occasion pour l’AS Monaco de prendre une revanche sur la saison 2014/15 : l’équipe de la Principauté n’avait été éliminée que de justesse en quart de finale face aux Piémontais (1-0 à l’aller; 0-0 au retour). La Juventus s’était ensuite inclinée en finale face au Barça.

Concernant l’autre affiche, Zinédine Zidane, qui a gagné la Ligue des champions (la 11e du club) pour sa première saison sur le banc du Real la saison passée, rêve lui d’égaler une marque historique. Seul Arrigo Sacchi a remporté sur le banc deux Ligues des champions successives avec le même club, l’AC Milan en 1989 et 1990. « Zizou » doit d’abord éliminer les « Colchoneros » d’Antoine Griezmann en demi-finale pour rêver de cet exploit en finale à Cardiff le 3 juin.