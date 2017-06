LIGUE DES CHAMPIONS – A l’issue d’une superbe finale, le Real Madrid a rĂ©ussi Ă conserver son titre, samedi soir, Ă Cardiff, en dominant nettement la Juventus (1-4). Les Merengue ont su accĂ©lĂ©rer et faire la diffĂ©rence en seconde pĂ©riode. Cristiano Ronaldo, double buteur, a largement contribuĂ© au succès de la Maison Blanche.

Impitoyable. Chirurgical. Létal. Impérial. Ce samedi, le Real Madrid et son buteur maison, Cristiano Ronaldo, ont défini à eux seuls ces quatre adjectifs. En remportant la finale à Cardiff contre une valeureuse Juventus (1-4), qui a terminé épuisée en fin de match, les hommes de Zinédine Zidane ont continué d’écrire la légende du club de la capitale espagnole en Ligue des Champions. Grâce à un doublé de l’inévitable Portugais, d’un but de Casemiro et d’un but tardif d’Asensio, les Merengues ont soulevé pour la 12e fois la C1. Un record, évidemment. Loin devant les sept trophées de l’AC Milan.

Surtout, pour la première fois depuis le grand Milan AC d’Arigo Sacchi (1989-90), le tenant du titre a réussi à conserver sa couronne. Et cela dit beaucoup de la supériorité du club espagnol, encore flagrante lors de cette finale où la Juve n’aura pas démérité mais simplement manqué d’armes pour espérer mieux. Le Real était simplement trop fort. Comme tout au long de la saison. Plus que jamais, l’Europe leur appartient.