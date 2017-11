Lors de la campagne 2012/13, en quarts de finale, le Paris SG n’avait pas perdu contre les Catalans, mais s’était incliné après avoir encaissé deux buts lors du match aller (2-2, 1-1 au retour).

En 2014/15, le PSG avait battu Barcelone au Parc des Princes lors de la phase de poules (3-2) mais s’était incliné au Camp Nou (3-1). A nouveau opposé à Lionel Messi et compagnie en quarts de finale, il s’était cette fois incliné sans discuter, avec deux défaites nettes, 3-1 au Parc des Princes, 2-0 à Barcelone. Le Barça avait ensuite remporté cette édition de la Ligue des champions.

Paris n’a jamais dépassé les quarts de finale sous l’ère qatarie

Le Paris SG affrontera donc le FC Barcelone en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Le club de la capitale disputera le match aller, programmé entre le 14 et le 21 février, au Parc des Princes et la manche retour, du 7 au 15 mars, au Camp Nou. Alors que Paris n’a jamais dépassé les quarts de finale sous l’ère qatarie, ce tirage au sort sonne comme un avertissement. Pour aller plus loin dans la compétition, le club de la capitale va devoir reprendre confiance et se remettre en marche.

« Si je pouvais choisir une autre équipe, j’aurais choisi. Barcelone, c’est Barcelone. Nous avons déjà joué plusieurs fois contre Barcelone. Nous avons une grande qualité dans notre équipe. Cela va être un très gros match », a commenté Patrick Kluivert, directeur du football du Paris SG au micro de BeIN Sports.

Il s’agit donc d’un tirage très relevé pour les deux formations françaises. Manchester City, qui a hérité de Monaco, entraîné depuis cet été par le technicien catalan Pep Guardiola, reste sur une campagne européenne aboutie avec une défaite étriquée (0-0, 1-0) en demi-finales contre le vainqueur de la dernière Ligue des champions, le Real Madrid.

Le club anglais avait notamment éliminé sur sa route le Paris SG en quarts de finale (2-2, 1-0). Déjà opposé au club anglais d’Arsenal, à ce stade de la compétition lors de la saison 2014/15, Monaco avait toutefois réussi l’exploit de se qualifier pour les quarts grâce à une victoire 3-1 à l’extérieur lors du match aller (défaite 2-0 au retour).

Le programme :

Séville – Leicester

Paris SG – FC Barcelone

Leverkusen – Atletico Madrid

Porto – Juventus Turin

Bayern Munich – Arsenal

Benfica – Borussia Dortmund

Real Madrid – Naples

Manchester City – Monaco

. 8es de finale

aller: 14-15 février et 21-22 février

retour: 7-8 mars et 14-15 mars

. quarts de finale

aller: 11-12 avril

retour: 18-19 avril

. demi-finales

aller: 2-3 mai

retour: 9-10 mai

. Finale

3 juin à Cardiff