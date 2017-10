Le sélectionneur avait reconduit son équipe-type pour l’affiche face au Maroc, à l’exception de Kemenani qui remplaçait Diallo dans les buts.

Engagée et équilibrée, la 1ère période affichait les progrès des Aigles qui rivalisaient avec le Maroc, meilleure nation continentale. Après l’ouverture du score par les Lions de l’Atlas, Bandiougou Traoré permettait au Mali de regagner le vestiaire sur un score de parité (1 – 1) en inscrivant son 5ème but dans la compétition. En seconde mi-temps, le Maroc faisait parler son expérience internationale avec un but sur coup-franc et profitait de l’expulsion du défenseur Lamine Diarra pour prendre un avantage définitif.

Les Aigles du Mali devront se reprendre demain face à l’Egypte (3:00 pm Gmt) pour espérer atteindre la finale.

Composition d’équipe : Djibril Kemenani (G) – Lamine Diarra – Seydou Sow – Bandiougou Traoré – Mamadou Thiam (C)

Guide : Madani Berthé, Coach : Adama Doumbia

L’analyse de Thiam, le capitaine de la sélection.

