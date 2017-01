Au sortir de la conférence de presse animée le vendredi 30 décembre 2016 au siège de la Femafoot au cours de laquelle la liste des 26 Aigles présélectionnés pour la CAN Gabon 2017 a été rendue publique par le sélectionneur Alain Gieresse, Footmali a réalisé un florilège d’analyses de journalistes sportifs sur ladite liste.

-Kalifa Naman Traoré (ORTM)

Dans son analyse, Kalifa Naman Traoré, journaliste sportif à l’ORTM est favorable à cette liste même si personnellement il voulait voir un joueur absent y figurer.

“Je pense qu’il ya un certain équilibre dans cette liste car elle contient pratiquement tous les joueurs qui ont disputé les éliminatoires de la CAN Gabon 2017. Chacun aura son mot à dire, mais compte tenu de la qualité de cette équipe malienne, on ne pourra pas avoir une autre meilleure liste que celle-ci. Moi personnellement, j’aurais souhaité avoir un Adama Niane dans cette liste mais l’entraineur a aussi ses raisons.”

-Baba Cissouma (Journal Match)

Pour sa part, Baba Cissouma ne voit pas une autre liste parfaite que celle-ci même si une liste reste toujours subjective.

“Une liste de joueurs est toujours subjective. Chacun peut en dire autant mais moi je suis largement satisfait des 26 joueurs sectionnés avec ma première grande satisfaction le retour en sélection de Bakary Sacko de Crystal Palace. Un joueur très précieux qui a énormément manqué à la sélection pendant plusieurs matchs. Dans cette liste, on constate également la présence de Kalifa Coulibaly qui plante cette saison des buts avec La Gantoise qui va être très précieux avec l’absence d’Abdoulaye Diaby qui est blessé. A la lecture de cette liste, on remarque que tous les postes sont largement doublés. Je crois qu’on ne pouvait pas avoir mieux.”

-Alou Badra Haïdara “AHB” (Aujourd’hui Mali)

Le directeur de publication du journal Aujourd’hui Mali, Alou Badra Haïdara, apprécie également le choix de cette liste.

“Je trouve cette liste parfaite, équilibrée avec des anciens joueurs et des joueurs de la nouvelle génération. On remarque la présence de tous les meilleurs Aigles du moment. Je pense qu’avec ces joueurs sélectionnés le Mali aura son mot à dire lors de cette CAN “.

Sékou Koné (Radio Klédu)

Aux antipodes des premières appréciations de la liste, Sékou Koné de la Radio Klédu n’est pas aussi convaincu de la perfection unanime de cette liste même s’il salue le retour en sélection de Bakary Sacko.

“Si l’on regarde par rapport au poste de gardien de but, je pense qu’il devait faire venir Mamadou Samassa qui est actuellement le gardien indiscutable de Troyes en France. Par rapport à l’attaque, je pense que Adama Niane de Troyes qui est d’ailleurs le deuxième meilleur buteur de Ligue2 française devrait figurer dans cette liste. Quant au niveau de la défense, l’entraîneur a également fait appel à un joueur qui n’a pas de temps de jeu avec son club: Mahamadou N’Diaye qui n’a joué seulement que deux match avec Troyes cette saison. A sa place, j’aurais préféré un Boubacar Kouyaté alias Kiki qui évolue au Sporting Club de Lisbonne. Moi personnellement je voudrais voir ces jeunes là dans cette liste. Mais le dernier mot revient au sélectionneur. Je pense par contre que le retour de Bakary Sacko en sélection est très salutaire. C’est un joueur qui peut beaucoup apporter au Mali durant cette CAN.”

