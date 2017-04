Talents Cachés, la tribune d’expression des champions est allée à la découverte de la pépite d’or de Kadi Star, Hamady Sékou Tamboura, un jeunot taillé sur mesure rien que pour planter des buts au fond des filets adverses, montrer le chemin de la victoire à ses coéquipiers et surtout abonner son équipe au boulevard du succès.

Plus jeune, plus vite, plus fort. Telle pourrait être la devise de Kadi Star le centre de Formation de l’ancien international des aigles et du Stade malien de Bamako Dramane Traoré dit Faras où les talents éclosent à une vitesse folle. La dernière pépite se nomme Hamady Tamboura un enfant pétri de talents qui cumule les buts telle une machine à marquer. Issu d’un papa journaliste sportif Sékou Tamboura et d’une Maman mordue de football, Hamady Tamboura a été bercé dans le bain du football depuis le berceau. À 8 ans seulement, il incarne la nouvelle vague de jeunes talentueux qui déferle sur le terrain cosmos de Banankabougou. Pur produit du centre de formation Kadi Star, le jeune Tamboura, de part son immense talent et son sens inné devant les buts, affole les compteurs et donne une image incommensurable au centre Kadi Star. Le Centre Kadi Star a eu à former beaucoup de jeunes mais le jeune attaquant prometteur Hamady se distingue par sa classe. Son absence se fait vite sentir sur le terrain surtout quand son équipe est en manque d’inspiration. Il est celui qui par sa vaillance et son talent décante les situations les plus incroyables en faveur de son équipe et au grand bonheur de son coach Faras. Allergique à la défaite, Hamady fond en larme chaque fois que son équipe est menée au score et galvanise ses coéquipiers pour revenir au score et pourquoi pas de remporter le gain de la victoire. Le ministre de la jeunesse et de la construction citoyenne Amadou Koita qui était le parrain du huitième anniversaire du Centre Kadi Star était fasciné par le talent de Hamady lors de la finale contre les pupilles du centre Salif Keita. Mené au score, Hamady sort le grand jeu en marquant un splendide but et offre la victoire à ses coéquipiers lors de la fatidique séance des tirs aux buts. Il termine meilleur joueur de la finale et reçoit son trophée des mains du ministre Koita avec les pluies d’éloges de ce dernier à son égard. Le prodige de kadi star est en train de faire étalage de son immense talent au grand bonheur de ses coéquipiers et entraineurs qui ne jurent que par lui afin de hisser haut les couleurs de son équipe. Son coach Dramane Traoré dit Faras ne tarit pas d’éloges à son égard « malgré son jeune âge, Hamady est un élément indispensable des pupilles de kadi star. C’est un joueur très talentueux capable d’évoluer à plusieurs postes. Meneur de jeu, attaquant de pointe ou électron libre, il sait s’adapter à tous les postes. Il dispose également d’un potentiel physique hors du commun. Ses amis le surnomment Luis Suarez car il possède le même style de jeu, notamment son démarrage foudroyant balle au pied. Il joue la tête haute et observent la position de leurs coéquipiers avant même d’avoir reçu le ballon. Ce qui les différencie ? Luis Suarez est un joueur de renommée mondiale et évolue dans l’un des meilleurs clubs du monde, Hamady a encore du chemin pour marcher sur les pas de son idole. Il peut toujours améliorer sa finition devant le but pour devenir véritablement un joueur de classe mondiale, l’avenir est radieux et le couloir du succès lui tend déjà les bras», glisse-t-il. Ce qu’il a oublié de mentionner est que le Luis Suarez malien ne mord pas ses adversaires, il ne montre d’ailleurs ses dents que pour fêter la victoire. Le jeune Hamady Tamboura a encore du chemin à parcourir afin de confirmer son immense talent et de taper à la porte des plus grands clubs du monde comme son idole.

Moussa Samba Diallo

(Le Républicain)