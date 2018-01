Mme N’Daou Fatoumata Guindo, l’ancienne ministre chargée des Relations avec les Institutions est nommée, mercredi dernier présidente du comité de normalisation du football malien. Elle va diriger ce nouvel organe de transition composé au total de cinq membres.

Cet organe transitoire a pour missions de gérer les affaires courantes de la FEMAFOOT entre autres de réviser si nécessaire les statuts des ligues régionales et assurer leur conformité avec les statuts de la fédération malienne de football ainsi qu’avec les statuts et exigences de la FIFA, identifier les délégués légitimes à l’assemblée générale élective de la FEMAFOOT et organiser l’élection d’un nouveau bureau exécutif de la fédération malienne de football. De fraîche mémoire, les fanatiques du football se rappellent que des égocentriques de certaines ligues régionales avaient été instrumentalisés par des marchands d’illusions pour trahir leurs compagnons d’hier et mettre par la même occasion, l’avenir de générations de milliers de jeunes joueurs en cause. Pour cela, il faut un toilettage à grande eau et ne laisser aucune brèche dans les textes pour permettre à des prédateurs de s’y infiltrer pour semer encore le désastre.

Par ailleurs, l’instance que dirige Madame N’Dao Fatoumata Guindo sera chargée de mener dès que possible, un audit judiciaire des comptes de ladite fédération. C’est un secret de polichinelle. Cette interminable guerre autour de la présidence n’a rien à voir avec l’amour du football, mais plutôt se servir de notre sport roi et couvrir des pilleurs de deniers. Il faudra tout tirer au clair.

La fédération malienne de football aura à sa tête, au terme de cette transition, et c’est le vœu de tous, un bureau légal, légitime et consensuel. La mise en place de ce bureau de normalisation intervient après plusieurs tractations. Ces tractations ont accouché d’un nouvel organe. Il a été installé le mercredi 10 janvier dernier, dans l’après-midi en présence des émissaires de la FIFA et de la CAF.

Ses membres sont : Me Mamadou Gaoussou Diarra, ancien ministre ; Mahamadou Samaké dit Sam Jèma, ancien président du Stade malien de Bamako; Losseni Bengaly, pharmacien de son état; Me Youssouf Diallo, avocat à la cour et Mme N’DAOU Fatoumata Guindo qui assure la présidence de cet important organe.

La nouvelle présidente se dit disponible à travailler avec tous les maliens pour la bonne gestion du football national. Bon vent à l’équipe.

Moussa Sissoko

