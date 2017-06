Après des plaintes concernant leurs conditions d’hébergement et d’entraînement à la veille du match, le capitaine Yacouba Sylla et ses coéquipiers,  qui ont finalement été logés dans un hôtel et non au Centre de Kabala,  étaient très attendus au tournant par des supporters pour leur faire remonter les bretelles en cas de contreperformances.  A la mi-temps du Mali-Gabon alors que les Gabonais menaient 1-0, les Aigles s’en sont rendu compte lorsqu’ils ont eu une entrée difficile dans le vestiaire sous des jets de sachets d’eau et autres objets. Après avoir hué la bande à Alain Giresse, cette partie du public s’est ensuite mise à applaudir les joueurs gabonais. Ce qui n’a pas été du goût de Yacouba Sylla qui a fait savoir son mécontentement  dans la zone mixte au micro de Footmali.

“L’essentiel c’était les 3 points. On a pris ça et on passe à autre chose même si une partie du public s’est retournée contre nous. Je trouve ça dommage. On leur a montré qu’on lâche rien et qu’on porte le Mali dans nos cÅ“urs. C’est une victoire qui nous lance bien dans la compétition et qu’on espère rappellera d’autres.  Il faudra qu’on s’appuie sur ce qu’on a fait aujourd’hui pour pouvoir continuer”, a-t-il fait savoir.

par Alassane Cissouma