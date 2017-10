Le Mali et l’Angleterre triomphent

Pour le Ghana et les États-Unis, l’aventure s’arrête en quarts de finale

Demi-finales (25 octobre) : Mali – Espagne/Iran – Allemagne/Brésil – Angleterre

LE FILM DE LA JOURNÉE – Le Mali et l’Angleterre sont qualifiés pour les demi-finales de la Coupe du Monde U-17 de la FIFA, Inde 2017. Il leur faudra cependant patienter encore quelques heures avant de connaître les noms de leurs prochains adversaires.

Sous la pluie à Guwahati, les champions d’Afrique en titre ont dominé les doubles champions du monde ghanéens 2:1. De leur côté, les Three Lions n’ont fait qu’une bouchée des États-Unis (4:1).

Les matches

Mali 2:1 Ghana

États-Unis 1:4 Angleterre

À retenir

1. Le Mali a entamé son parcours en Inde par une défaite inquiétante contre le Paraguay (3:2). Depuis, les champions d’Afrique U-17 ont enchaîné quatre succès aux dépens de la Turquie (3:0), de la Nouvelle-Zélande (3:1), de l’Irak (5:1) et, enfin, du Ghana. Cette entrée en matière manquée a eu l’effet d’une piqûre de rappel pour les Maliens.

2. Le héros du jour à Goa avait pour nom Rhian Brewster. Auteur d’un doublé en 240 secondes (11′ et 14′), l’Anglais n’a pas perdu de temps pour lancer son équipe sur la voie du succès. Mais l’attaquant de Liverpool n’en est pas resté là : il a également offert une passe décisive à Morgan Gibbs White (64′), avant de clore la marque sur penalty en fin de match.

3. Avec l’élimination des Black Starlets, les chances augmentent d’assister à l’avènement d’un nouveau champion du monde le 28 octobre prochain. À l’instar de l’Angleterre et du Mali, trois des quatre équipes en lice lors de la deuxième journée des quarts de finale n’ont jamais remporté le tournoi (Espagne, Allemagne, Iran). Seul le Brésil, triple lauréat de l’épreuve, peut encore empêcher le sacre d’un novice.

4. Au revoir, Goa ! Le 6 octobre, la Coupe du Monde U-17 a débuté dans six villes hôtes. Après New Delhi, c’était au tour de Goa, aussi appelée la Perle de l’Orient, de faire ses adieux à la compétition à l’issue du quart de finale entre l’Angleterre et les États-Unis. Le stade Pandit Jawaharlal Nehru ont pu assister à neuf rencontres au total (six matches de groupes, deux huitièmes de finale et un quart de finale).

Le chiffre du jour



15 – Comme le nombre de buts inscrits par le Mali en cinq matches depuis son arrivée en Inde, ce qui lui vaut de revenir à hauteur de la France. Fait suffisamment rare pour être noté : les Maliens ont marqué tous leurs buts dans le cours du jeu. Aucune autre équipe présente en quarts de finale ne pouvait en dire autant.

