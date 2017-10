Le feuilleton n’en finit plus de tenir en haleine la planète football. Lionel Messi, dont le contrat avec le Barça court jusqu’en juin prochain, n’a toujours pas prolongé son bail en Catalogne. Du coup, forcément, les rumeurs de départ vont bon train, tandis qu’au sein du club blaugrana, on s’efforce de rester optimiste en laissant entendre que la prolongation est proche.

Le quintuple Ballon d’Or n’a cependant toujours rien signé et du côté des prétendants, on y croit plus que jamais. Ainsi, Manchester City, qui rêve depuis des années d’attirer le co-meilleur joueur du monde, suivrait de près la situation et pourrait passer à l’action dès cet hiver. Selon le quotidien espagnol AS, les Sky Blues, qui disposent avec leur entraîneur Pep Guardiola, ancien du Barça, d’un atout de poids pour séduire Messi, seraient prêts à faire une offre monstrueuse de 400 millions d’euros pour recruter l’Argentin en janvier. Autant dire que les 222 millions dépensés par le PSG pour Neymar sembleraient d’un coup beaucoup moins impressionnants…