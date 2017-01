Welcome! Log into your account

Généralement, c’est à la veille de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) que l’équipementier des Aigles du Mali, Airness, dévoile le nouveau maillot de la sélection nationale. Cela, à travers une cérémonie de présentation au siège de la Fédération malienne de football. Cette année, c’est le président de la République Ibrahim Boubacar Kéïta et le président français François Hollande qui ont été les premiers à découvrir le nouveau maillot des Aigles du Mali. C’était le 14 janvier dernier en marge du 27ème Sommet Afrique-France, au Centre international de conférences de Bamako (Cicb). Pour ce faire, le patron du Groupe Airness, notre compatriote Malamine Koné, a offert deux maillots floqués aux noms d’IBK et de Hollande.

