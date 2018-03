Pour magnifier leur lien d’amitié et de fraternité, les Télévisions M7 et Renouveau TV ont organisé le jeudi 08 mars dernier, un match de gala sur le terrain de l’ASKO à Korofina dans le cadre de la journée internationale de la femme. C’était en présence du président de la Maison de la Presse et Directeur du groupe Renouveau TV. Il avait à ses côtés, Djibril Sacko, directeur de Renouveau TV et Paul N’Guessan, rédacteur en chef de M7 TV.

Initié par M7 TV, un match de gala a opposé le jeudi 08 mars dernier, les femmes de M7 TV et leurs sœurs de Renouveau TV sur le terrain de l’ASKO. Tout est allé vite pour M7 qui ouvre le score dès la 7ème minute par Awa Kamissoko. Renouveau TV égalise à la 5ème minute par Awa Sogodogo avant de prendre l’avantage à la 13ème minute suite à un pénalty transformé par leur gardienne de but Nina Priska Kouyaté. Tel était le score à la mi-temps. En deuxième mi-temps, Renouveau TV qui compte dans ses rangs l’internationale Agaicha Diarra qui revient tout fraîchement du tournoi de l’UFOA à Abidjan aggrave le score par Bata Konta. Renouveau TV continue de dominer leur sujet en marquant le 4ème but par Djélika Guindo et le 5ème but par Bata Konta qui signe son doublé. Aucun autre but ne sera marqué jusqu’au coup de sifflet final. Les deux directeurs de Renouveau TV et M7 ont exprimé leur joie. Pour Djibril Sacko, directeur de Renouveau TV, l’objectif visé à travers ce match est de permettre aux deux structures de télévision de célébrer la femme, de permettre aux femmes des deux structures de passer leur journée en symbiose. « Tout le monde sait aussi que le sport est bon pour la santé. M7 a toujours souhaité travailler avec Renouveau dans le cadre partenarial. On a toujours réfléchi ensemble pour voir comment on peut satisfaire les téléspectateurs », a-t-il expliqué.

Pour Paul N’Guessan de M7 TV, l’objectif de cette rencontre était de mieux se connaître, échanger confraternellement. « Renouveau TV et M7 TV, ce sont des noms qui diffèrent mais les gens qui y travaillent se connaissent. Personne n’a gagné. Ce sont les femmes qui ont gagné. C’était un honneur. Ce n’était pas le score qui nous intéresse. C’était une manière de communier », a-t-il ajouté.

A noter que lors de ce match de gala entre les femmes de M7 TV et Renouveau TV, les sponsors qui étaient le thé Achoura et Maggi ont procédé à la distribution de cadeaux.

La fête a été belle.

Almihidi Touré

