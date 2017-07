Le mercato bat son plein en Europe et beaucoup de joueurs maliens sont concernés par cette vague déferlante qui transporte des joueurs souvent en manque de temps de jeu vers des destinations dorées leur permettant de relancer leur carrière. C’est aussi le retour au bercail pour certains après des prêts vers d’autres clubs afin d’aiguiser les armes et rebondir de nouveau comme Adama Traoré de Monaco qui était prêté au Portugal de RioAVE.  Certains rétrogradent en quittant la ligue I pour la ligue 2 comme Youssouf Koné de Lille qui se relancera avec le Stade de Reims.

Le club croate de Dynamo de Zagreb semble avoir un faible pour les joueurs maliens. Quelques heures après l’échec du transfert du capitaine des Aigles Yacouba Sylla pour raison pécuniaire entre Rennes et le club Croate, Tonko Ahmed Doumbia son compatriote a bel et bien déposer ses valises dans le club Croate et cela pour deux ans en provenance de Toulouse. Lassana Coulibaly, le milieu des aigles quitte Bastia et ses problèmes pour Angers en ligue I. L’ancien pensionnaire de l’Académie Jean Marc Guillou de Bamako Amari Traoré quitte Reims pour Rennes. Après quelques mois au Portugal sous les couleurs de RioAVE, le meilleur joueur de la coupe du monde junior 2015 et l’un des meilleurs espoirs du football malien, est revenu sous les rochers avec la ferme intention de décrocher une place de titulaire au sein de l’effectif de Jardim, le coach de Monaco, pour permettre à l’équipe de la principauté de franchir de nouveaux paliers. Avec le départ de Tiémoué Bakayoko à Chelsea, l’international aigle possède une chance inouïe de relancer sa jeune carrière teintée par des blessures à répétition.

Le longiligne attaquant des Aigles du Mali Cheick Tidiane Diabaté, auteur d’une tonitruante fin de saison sous les couleurs messines avec à la clé la survie du club au sein de l’élite française, retourne en Turquie à Osmanlispor malgré les vœux des dirigeants du FC Metz de vouloir garder le goleador malien qui grâce à ses buts à sauver le club de la relégation. Il ambitionne de rééditer ses exploits en Turquie. Si Adama Niane et le portier Mamadou Samassa retrouve la ligue 1 avec Troyes, certains Aigles quittent la ligue 1 pour la ligue 2 comme le latéral gauche Youssouf Koné quitte Lille pour rejoindre Reims afin de permettre au club de retrouver sa place dans la ligue 1. Prêté à l’AJ Auxerre par le Standard de liège, le milieu offensif des Aigles Birama Touré reste à Auxerre vu son rendement dans l’entrejeu auxerrois lors de la saison écoulée. Le gardien des aigles du Mali Oumar Sissoko quitte Orléans pour le Havre toujours en ligue 2. Notons qu’avant la fin de ce mercato, beaucoup d’autres joueurs maliens risquent de changer de club afin de tracer une nouvelle page de leur carrière et cela au grand bonheur de la concurrence dans le nid des aigles en vue des futurs échéances continentales et mondiales.

Moussa Samba Diallo