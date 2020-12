En ce jour de Noël, Thomas Tuchel aurait reçu un bien triste cadeau puisque le PSG aurait décidé de se séparer de l’Allemand, dont le contrat court pourtant jusqu’à la fin de la saison.

Depuis plusieurs mois, la situation de Thomas Tuchel est compliquée au PSG. En effet, malgré la finale de Ligue des Champions, l’Allemand était très critiqué depuis le début de cette nouvelle saison et devait également faire avec une relation explosive avec Leonardo. Un conflit avec le directeur sportif du PSG qui semblait d’ailleurs sonné la fin de son aventure dans la capitale. En fin de contrat, Tuchel ne devait pas recevoir de prolongation. Le divorce était donc inéluctable entre le PSG et le natif de Krumbach, bien qu’un scénario catastrophe d’un départ avant même la fin de cet exercice n’était pas à exclure. Et visiblement, cela serait en train de se réaliser.

Tuchel n’est plus l’entraîneur du PSG !

Ce jeudi, en ce jouer de Noël, la presse allemande annonce une nouvelle fracassante : Thomas Tuchel ne serait plus l’entraîneur du PSG. Bien que le club de la capitale ait remporté son dernier match de 2020 ce mercredi face à Strasbourg (4-0), cela n’aurait pas suffit pour sauver la tête de Tuchel. En effet, selon les informations de Bild, l’entraineur allemand aurait été licencié par Leonardo. Une information terrible confirmée dans la foulée par Max Bielefeld, journaliste pour Sky Sport Allemagne. « Tuchel n’est plus l’entraîneur du PSG. Il a été viré hier soir (mercredi) par Leonardo. Tout le monde est pris par surprise », a-t-il lâché sur Twitter. Même L’Equipe va dans ce sens, assurant à son tour que c’était bel et bien terminé entre le PSG et Thomas Tuchel. Alors qu’un point devait être fait durant la trêve hivernal, cela n’aurait pas tardé et le sort du natif de Krumbach aurait donc été scellé.

Une interview qui passe mal ?

Ce licenciement de Thomas Tuchel du PSG prend tout le monde de court et surprend. Mais il intervient avant tout dans un contexte bien compliqué pour l’Allemand. En effet, ce mercredi, l’entraîneur du PSG avait lâché une interview fracassante à la presse allemande, évoquant son expérience dans la capitale. Des propos qui ne sont pas passés inaperçus et bien que Tuchel ait tenté de désamorcer la polémique, cela n’aurait clairement pas été apprécié en interne. Selon les informations du Parisien, le PSG n’était pas du tout au courant de cette interview, car elle aurait été faite sans l’accord du service communication. La direction parisienne a donc appris les propos de Thomas Tuchel dans la presse et ils n’auraient pas été appréciés. La cause de son licenciement

