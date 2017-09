C’est la quintessence des audiences accordées aux deux candidats élargie à leurs équipes respectives dans les locaux de son département.

C’est en toute conscience que le Ministre des Sports continue son action pour le rayonnement du sport malien en général et notre football en particulier.

Actualité oblige, à la demande des candidats Mamoutou Touré dit Bavieux et Sala Baby, le ministre Housseïni Amion Guindo les a reçus en audience. A l’issu des échanges fraternels et pleins de convivialité, les parties ont prôné l’apaisement et la réconciliation. Aux deux candidats, le Ministre a affirmé clairement qu’il n’a aucune préférence.

Malgré un calendrier chargé, il a reçu les deux candidats à la présidence de la Femafoot et leurs équipes au département des sports dans l’intervalle d’une semaine. Très satisfaits, les candidats Mamoutou Touré et Salah Baby, ont eu à saluer les efforts du Ministre pour un sport performant et apaisé à sa juste valeur.

De son côté, le premier responsable du département des sports n’a pas manqué de prodiguer des conseils allant dans le sens de la retrouvaille entre la famille de notre sport roi. En outre, il a souhaité que ce nouveau départ de notre football se fasse sur la base de la transparence, de la vérité et de la justice, dans le strict respect des textes. Pour couper court à tous les rumeurs, Housseïni Amion Guindo a clairement souligné aux candidats qu’il n’a aucune préférence entre les deux. C’est sur cette clarification que le Ministre a souhaité bonne chance aux deux candidats Mamoutou Touré dit Bavieux et Salah Baby.

Source : Cellule de la Communication du Ministère des sports