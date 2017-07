L’Essor : Comment voyez vous la demi-finale contre la Côte d’Ivoire ?

Mohamed Camara : Le match sera très difficile. Les rencontres Mali-Côte d’Ivoire ne sont jamais faciles, même si le Mali a inversé la tendance dans la catégorie des jeunes. Nous devons être au top pour espérer gagner ce match. Nous sommes prêts pour défier les Ivoiriens.

L’Essor : C’est quand même le pays organisateur ?

Mohamed Camara : Nous le savons. Nous jouons chez eux, ils auront le public avec eux et peut-être les arbitres aussi. Nous devons être forts mentalement pour contenir la pression. Ce sera l’une des clés de la rencontre.

L’Essor : Selon vous quels sont les atouts du Mali ?

Mohamed Camara : Notre force sera la solidarité. La solidarité sur le terrain et hors du terrain est la meilleure arme dans le sport. Nous allons essayer également d’être efficaces devant les buts. On ne peut se permettre de gaspiller les occasions.

L’Essor : Il y a déjà deux blessés dans l’équipe qui sont forfaits pour ce match. Cela ne risque-t-il pas de compliquer votre tâche ?

Mohamed Camara : Non, les blessures font partie du football. On entre sur le terrain en bonne santé et on peut en sortir sur la civière. Tout ceci est un fait de Dieu. Nous allons travailler avec l’effectif qui est opérationnel.

L’Essor : Pensez-vous que la Côte d’Ivoire est à la portée du Mali ?

Mohamed Camara : Seul Dieu sait ce qui va se passer pour ce match. Notre objectif est de remporter la coupe et le match contre la Côte d’Ivoire est une étape vers la finale. Il ne faut pas avoir peur de cette rencontre. Je demande à toutes les Maliennes et à tous les Maliens de faire des bénédictions pour nous.

Interview réalisée par

L. M. D.