Le technicien français assure avoir sa liste en tête, mais se donne encore quelques jours, avant de communiquer le nom des joueurs retenus pour la double confrontation avec les Lions de l’Atlas, comptant pour les troisième et quatrième journées des éliminatoires de la Coupe du monde, Russie 2018

Le sélectionneur national des Aigles, Alain Giresse a animé une conférence de presse hier au siège de la Fédération malienne de football (FEMAFOOT). On pensait que le technicien français allait dévoiler la liste des joueurs retenus pour le match Maroc-Mali, comptant pour la troisième journée des éliminatoires du Mondial, mais Giresse s’est contenté de faire le point sur la situation de la sélection nationale, notamment celle des internationaux évoluant dans les championnats européens. «Il est important de faire la situation de nos joueurs.

A l’intersaison, certains ont bougé, en changeant de club et, avec la reprise des championnats, on doit se renseigner sur les joueurs qui ont participé aux premiers matches de leur club respectif», dira le sélectionneur national dans son exposé liminaire. «Nous avons des joueurs qui évoluent en Ligue 1 française et d’autres qui sont en division inférieure. Il faut rappeler que sur le marché, il y’a encore des joueurs qui ont besoin de se positionner, ils sont en attente. Pour le moment, c’est un mercato qui nous a rien apporté», renchérira Giresse, avant d’évoquer le stage de préparation de l’équipe.

«La préparation se fera au centre habituel de Willness de Casablanca. Nous l’avons choisi par rapport aux conditions du lieu. Nous n’allons pas nous préparer dans un centre national, nous avons besoin d’une infrastructure privée et indépendante. Willness de Casablanca est en dehors de toute agglomération, il ne donne accès à aucun lieu. C’est un site idéal pour permettre aux joueurs de se concentrer sur le match», expliquera le sélectionneur national.

Concernant le nom des joueurs qui seront sélectionnés pour cette double confrontation avec les Lions de l’Atlas, le technicien français assure qu’il a déjà sa liste en tête. «Sans entrer dans les détails, on sait que nous allons nous appuyer sur un groupe de joueurs qui pourraient facilement se mettre en place. Qui sera composé des joueurs cadres et quelques jeunes qui sont entrain de démontrer qu’ils ont des possibilités de confirmer. Pour ce qui est pour la liste définitive il faut attendre la semaine prochaine. Ce qui est sûr, il y’aura des révélations», annonce Alain Girresse. Le regroupement des Aigles est prévu au centre Willness de Casablanca, à partir du 27 août, quatre jours avant la rencontre qui se dispute le 1er septembre à Casablanca. Et 72 heures plus tard (4 septembre) les deux sélections se retrouveront au stade du 26 Mars pour la manche retour).

Les Aigles de Giresse sont logés dans le même groupe C, en compagnie de la Côte d’Ivoire, du Maroc et du Gabon. Lors de la première journée des éliminatoires, le capitaine Yacouba Sylla et ses coéquipiers ont été lourdement battus 3-1 par les Eléphants de Côte d’Ivoire au stade de l’Amitié de Bouaké.

Quelques semaines plus tard, la sélection nationale sera accrochée 0-0 au stade du 26 Mars par le Gabon, au compte de la deuxième journée. Ainsi, après deux journées de compétition, le Mali occupe la queue du peloton avec seulement un point et les nôtres sont condamnés à faire le plein contre le Maroc pour se relancer dans la course à la qualification. L’autre match de la poule mettra aux prises les Panthères du Gabon aux Eléphants de Côte d’Ivoire. Des Ivoiriens qui sont leaders du groupe, avec quatre points (une victoire et un nul) devant le Maroc et le Gabon (deux points chacun).

Le Mali ferme la marche, avec seulement une unité. Seul le premier de la poule se qualifie pour la Coupe du monde, Russie 2018 et pour le moment, c’est la Côte d’Ivoire qui tient le bon bout. Les Eléphants de Côte d’Ivoire et les Lions de l’Atlas ont déjà participé à la phase finale du Mondial (la Côte d’Ivoire a participé aux trois dernières Coupes du monde, ndlr) mais les Aigles et les Panthères n’ont jamais goûté à la joie de se frotter à l’élite mondiale. C’est dire donc si le challenge est important pour les protégés du sélectionneur national, Alain Giresse.

SeĂŻbou S. KAMISSOKO