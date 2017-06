Après la mort de Cheick Tioté en Chine il y a de quoi se poser des questions sur la santé de nos jeunes footballeurs et surtout leur hygiène de vie alors qu’ils font le métier de sportif professionnel de haut niveau qui est physiologiquement et mentalement très demandeur.

Il est étonnant que la Confédération Africaine de Football (Caf) n’en fasse pas suffisamment sur ce problème d’un meilleur suivi des jeunes sportifs africains appelés à évoluer au plus haut niveau. En faisant l’audit de nos clubs qui évoluent en première division on se rend bien compte du peu de cas qui est fait par les ligues, les fédérations et le ministère des sports de la santé de nos sportifs en termes de suivi, d’assistance et de formation.

Brou Apanga hier, Cheick Tioté aujourd’hui, ils ne seront certainement pas les derniers tant on sait l’avidité de nos jeunes à s’engager dans une carrière de footballeur professionnel pour gagner eux aussi leur vie et ils sont, pour cela, prêts à tellement de sacrifices!

Voilà une liste de footballeurs africains morts dans l’exercice de leurs métiers : Omar Sahnoun (France/Algérie) Samuel Okwaraji (Nigeria) ; Amir Angwe (Nigeria)Endurance Idahor (Nigeria) ; Chinonso Ihelwere Henry (Nigeria) ; Victor Omogbehin (Angleterre/Nigeria) ;Marc-Viven Foe (Cameroun) ; Mohammed Abdelwahab(Egypte) ;Chaswe Nsofwa (Nigeria) ; Guy Tchingoma(Gabon) ;Orobosan Adun (Nigeria) ; Hedi Berkhissa (Tunisie) ; John Ikoroma(Nigeria) ;Bobsam Elejiko (Nigeria) ;Sekou Camara (Mali) ; Shetemi Ayetigbo (Irlande/Nigeria) ; David Oniya (Nigeria) ; Kodjo Etonam Adjassou(Togo) ;Bart Opoku (Ghana) ; Benjamin Owusu (Ghana) ; Mohamed Lemine M’Boye (Tanzanie) ; Ambrose Wleh (Liberia) ; Patrick Ekeng (Cameroun) ; Brou Apanga (Gabon/Côte d’Ivoire) ;Cheick Tiote (Côte d’Ivoire) ; Toussaint Otounga (Gabon).

Samou Sissoko