Jose Mourinho, le manager de Manchester United, qui dĂ©tient le record du transfert le plus Ă©levĂ© avec les 105,2 millions d’euros payĂ©s pour Paul Pogba, a estimĂ© que les 222 M EUR que le Paris SG s’apprĂŞte Ă verser pour acquĂ©rir Neymar n’est pas cher.

“Quand nous avons engagĂ© Paul Pogba, j’ai dit que ce n’Ă©tait pas cher. Ceux qui coĂ»tent cher sont ceux qui atteignent un certain niveau sans une certaine qualitĂ©. Je ne pense pas que 200 millions de livres pour Neymar est cher”, a affirmĂ© le technicien portugais après la victoire de son Ă©quipe en match amical contre la Sampdoria Ă Dublin (2-1).

“Neymar est l’un des meilleurs joueurs au monde, donc, commercialement c’est du lourd. Mais Neymar n’est pas le problème, le problème ce sont les consĂ©quences”, a ajoutĂ© Mourinho.

“Ce qui est cher, c’est qu’il y a maintenant plus de joueurs Ă plus de 100 millions de livres, plus de joueurs Ă plus de 50 millions et plus de joueurs Ă 60 millions de livres. Ca c’est un vrai problème”, a encore dit le Portugais. Au lendemain de ses adieux Ă ses coĂ©quipiers du Barça et après un mystĂ©rieux stop Ă Porto, Neymar pourrait arriver Ă Paris jeudi, selon une source proche du dossier, et ĂŞtre prĂ©sentĂ© vendredi ou samedi aux mĂ©dias et aux supporters du PSG.