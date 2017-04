C’est sans surprise que les jeunes du centre de formation de l’Association sportive de Bamako (ASB) ont remporté la finale du tournoi Mundialito. Une rencontre disputée le samedi 15 avril 2017 en Espagne. Auteurs d’un parcours sans faute, les U10 de l’ASB ont réalisé 8 victoires en autant de matches.

En finale jouée le week-end dernier, nos talents en herbe ont disposé des Hollandais du PSV par le score de 6 buts à 0. Et selon les observateurs, le jeune Adama Traoré (un autre Adama Traoré) s’est encore illustré comme d’habitude, en inscrivant seul, les 6 buts maliens dans cette finale. Il termine du coup à la tête du classement des meilleurs buteurs de cette compétition avec 27 réalisations en 8 matches.

C’est le 2e trophée consécutif remporté par les représentants maliens après celui de 2016 remporté par les jeunes du Centre Sadio Diarra de Niamakoro. Le “Mundialito” fête ses 24 ans cette année. Mundialito ou “Tournoi international de football pour enfants” est une initiative de l’Ecole internationale de football Ricardo Godoy. Une organisation créée en 1990 dans la province de Mendoza, en Argentine.

En 1994, cette école a lancé le projet sportif de Football pour enfants. Une initiative jugée la plus ambitieuse au niveau international avec l’objectif final de créer “un vrai mondial” de foot pour les enfants (8 à 10 ans) sur chaque continent. Cela est déjà une réalité en Europe et on continue de travailler pour l’amener sur d’autres continents, notamment en Afrique.

“Nous avons travaillé en Argentine, en Espagne et au Portugal et nous avons collaboré avec le football pour enfants à Cuba, en Angola, au Maroc, en Mauritanie et au Mali. En plus, pendant tout ce temps notre équipe a voyagé à travers le monde entier”, expliquent les initiateurs sur le site de l’organisation.

En 2016, ils ont ouvert au Mali une structure dénommée Fondation des canaries, Ecole internationale de football Ricardo Godoy de Mali. L’idée est de lancer des campagnes solidaires et contribuer à la promotion du football malien.

“Toutes ces années nous avons obtenu une continuité dans nos services, nous travaillons intensément chaque année pour mener à bien nos programmes de Football et nos futurs projets dans lesquels sont remarquables l’organisation et la mise en route de grands évènements sportifs”, indiquent les promoteurs de l’initiative.

En plus, l’Ecole international de football possède le Musée Itinérant du football, a ses propres marques de nourriture rapide et le montage d’un parc d’attraction avec plusieurs manèges gonflables de football.

Cette organisation est ainsi devenue un grand groupe de gestion sportive internationale qui s’est consolidé en tant que le plus grand groupe d’organisation de grands évènements sportifs internationaux. Dans l’actualité, cette initiative est connue et bénéficie d’un prestige dans le monde entier. Cette année, 2017, l’école fête ses 27 ans d’existence. Il y a 20 ans (1997), le siège a été déplacé en Espagne, terre de football par excellence.

Le Mundialito est devenu le plus grand tournoi international de football pour enfants avec 5000 joueurs de plus de 50 nationalités et de grands clubs de la planète foot. A partir de cette édition, le Mundialito aura lieu à la Costa Dorada (Catalogne).

Alphaly