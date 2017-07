Contraint de s’acquitter finalement de quelques 300 millions d’euros pour racheter le contrat de Neymar, le PSG aurait entamĂ© des nĂ©gociations avec le Barça afin de boucler au mieux le transfert du BrĂ©silien.

InterrogĂ© il y a un an sur l’intĂ©rĂŞt, dĂ©jĂ , du PSG, Neymar Sr avait Ă©tĂ© on ne peut plus clair. Ă€ ses yeux, le transfert de son fils Ă©tait inconcevable. La faute Ă la clause libĂ©ratoire XXL voulue par le Barça et aux taxes qui ne manqueront pas de faire gonfler la note. “Si quelqu’un veut Neymar, il doit demander au Barça. Parce que si le Barça dit: « Neymar ne part pas », Neymar doit payer sa clause. Et entre les charges et la taxation Ă Â Â 56%, il faudrait dĂ©bourser un total de 430 millions d’euros”, avait-il alors calculĂ©.

Des propos qui n’avaient pas manquĂ© de revenir Ă l’esprit lorsqu’il y a dix jours, les mĂ©dias catalans et brĂ©siliens considĂ©raient comme acquis le transfert de Neymar au PSG. Mais Ă en croire Sport, la donne a changĂ© depuis l’étĂ© dernier du fait d’une nouvelle lĂ©gislation. Selon le quotidien catalan, n’est ainsi dĂ©sormais plus nĂ©cessaire de payer une TVA ainsi que l’impĂ´t sur le revenu des personnes physiques en Espagne. L’an dernier, le transfert aurait coĂ»tĂ© un supplĂ©ment de 46,62M€ en TVA et 106,56M€ en impĂ´t.

Le PSG obligé de négocier

Mais d’après les informations parues ce jeudi dans L’Équipe, ce ne sont toutefois pas 222 millions d’euros dont le PSG devrait s’acquitter, le montant de la fameuse clause libératoire, mais plus de 300 millions. Puisque c’est en effet le joueur lui-même qui doit exercer cette clause libératoire, le club acquéreur lui verse évidemment l’argent nécessaire. Un versement considéré comme un avance sur salaire selon Thierry Granturco, avocat spécialisé dans le droit du sport, et donc soumis aux charges habituelles, soit environ 50% de la somme en question.

De quoi faire gonfler la note et inciter le PSG à négocier avec le Barça afin de tenter d’obtenir un transfert pur et simple de Neymar. À un prix forcément supérieur aux 222 millions d’euros mais inférieur aux 300 millions que coûterait l’opération si Neymar exerçait sa clause. Reste à savoir quelle va être la réaction des dirigeants catalans face à la requête du PSG, le Barça n’étant absolument pas vendeur et s’étant vu opposer une violente fin de non-recevoir au sujet de Marco Verratti. Pas sûr que les Catalans soient conciliants malgré la perspective de gagner quelques dizaines de millions d’euros supplémentaires.

François Kulawik