Hamari Traoré, le défenseur international malien a officiellement signé pour quatre ans avec Rennes le mercredi 14 juin 2017. Le joueur de 25 ans évoluait à Reims depuis 2015. Le montant de son transfert est estimé à 2,4 millions d’euros.Â

“Je n’ai pas hésité une seconde. Le projet du coach m’a plu. Je sais que je vais apprendre beaucoup de choses. Jouer avec Yoann Gourcuff et Firmin Mubele, ça donne aussi envie”, a expliqué le joueur Hamari Traoré, sur le site de Rennes, après la signature de son contrat.

Il s’est ensuite exprimé sur son compte Twitter en ces termes : “Les meilleures choses ont une fin et chaque fin est le début d’un nouveau départ. Après avoir passé deux superbes saisons au sein de ce club historique, mon aventure avec le Stade de Reims s’arrête là .

Je ne peux pas vous nommer tous individuellement, mais sachez que j’ai partagé avec chacun d’entre vous de merveilleux souvenirs professionnels

La vie professionnelle n’est pas un long fleuve tranquille. Les tensions, incompréhensions, conflits font partie de notre quotidien. Cependant, malgré les pressions naturellement liées aux enjeux, et au stress de notre métier, il me reste l’image d’une équipe unie, solidaire et altruiste. Maintenant, face à un nouveau challenge avec le Stade Rennais. J’ai hâte de relever ce nouveau défi. Bonne chance et bonne route à chacun de nous. Dieu est au contrôle” !

Alphaly