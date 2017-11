OLYMPIQUE DE MARSEILLE – Patrice Evra n’est plus un joueur de l’OM. Le contrat du joueur français a été résilié. Il avait frappé d’un coup de pied un supporter olympien le 2 novembre à Guimaraes.

Entre l’Olympique de Marseille et Patrice Evra, c’est fini. Le joueur de 36 ans n’est plus un joueur de l’OM. Son contrat, qui courait jusqu’en juin 2018, a été résilié à l’amiable. Le 2 novembre dernier, Evra avait frappé un supporter olympien en marge de la rencontre d’Europa League face au Vitória Guimarães. Marseille l’a annoncé sur son site.

Le communiqué officiel :

“D’un commun accord, l’Olympique de Marseille et Patrice Evra ont décidé de mettre fin à leur collaboration. Le contrat du joueur est officiellement résilié avec effet immédiat.

Depuis janvier 2017, Patrice Evra a eu un comportement exemplaire sur le terrain et dans les vestiaires. Il a joué un rôle important dans la relance de l’équipe, l’amélioration significative de ses résultats, la renaissance d’une ambition sportive élevée.

Le 2 novembre dernier à Guimarães, il a commis l’irréparable en répondant à des provocations indignes d’une poignée d’individus. Toutefois, rien, dans le fond et surtout dans la forme, ne justifiait un tel dérapage, surtout de la part d’un joueur cadre aussi expérimenté dont l’attitude sur le terrain et en dehors doit inspirer les plus jeunes.

Dans un tel contexte, les conditions n’étaient plus réunies pour que Patrice Evra puisse accomplir sa mission sereinement et surtout efficacement. Les deux parties en ont convenu et décidé de cesser leur collaboration d’un commun accord.

Cet incident a aussi mis en lumière l’attitude inacceptable d’un petit nombre de personnes qui a proféré des insultes et des menaces verbales d’une rare violence vis-à-vis du joueur et de sa famille, puis envahi le terrain au mépris de la réglementation.

De tels comportements, qui exposent le club à des sanctions, n’ont pas leur place dans les tribunes d’un stade de football et à l’Olympique de Marseille en particulier, où l’amour pour son équipe et le soutien à ses joueurs font du public marseillais le meilleur 12ème homme de France et une référence du supportérisme européen.

Si le club est particulièrement attaché à l’ambiance dans les virages et reconnait le travail inlassable et parfois difficile des groupes de supporters, il entend sanctionner ceux d’entre eux qui commettent ce genre de dérapages. En outre, les réunions régulières avec les représentants des groupes vont se poursuivre et seront l’occasion d’une remise à plat des mesures nécessaires à la prévention de tels débordements.”

Le président de l’OM, Jacques-Henri Eyraud, a commenté cette décision. “Aujourd’hui, il y a de la tristesse. Pour Patrice Evra d’abord, qui a bien évidemment compris toutes les conséquences de son geste et qui ne pourra plus exercer sa passion à l’Olympique de Marseille. Pour les supporters marseillais ensuite, qui sont stigmatisés à cause du comportement irresponsable d’une poignée d’entre eux. Pour l’institution enfin, dont la réputation est entachée alors qu’elle a fait de l’exemplarité des comportements de tous un des socles essentiels de son projet de relance. Malgré cet incident, nous sommes plus que jamais déterminés à démontrer sur le terrain comme en dehors que nous sommes animés par le plus haut degré d’exigence individuelle et collective”, a-t-il déclaré.

Par ailleurs, Patrice Evra est suspendu jusqu’au 30 juin 2018 par l’UEFA de toutes compétitions européennes. Cette sanction ne concerne pas les championnats nationaux. Le joueur a également écopé d’une amende de 10 000 euros.

