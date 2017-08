Le président de la Commission d’organisation des 8èmes jeux de la Francophonie, Amadou Diarra Yalcouyé, a animé, le vendredi 04 juillet 2017, une conférence de presse dans la salle de conférence du Stade Ouezzin Coulibaly. L’objectif était de faire le point de la participation de la délégation malienne à ces jeux de la Francophonie tenus du 21 au 30 juillet passé à Abidjan, en République de Côte d’Ivoire. Il était assisté à cet effet, par le Directeur des finances et du matériel du Ministère des Sports, Oumar Katilé et le Directeur national des Sports, Ibrahim Fomba.

Notre pays a occupé la 15èmeplace parmi les 33 pays francophones qui ont participé à ces 8èmes jeux de la Francophonie tenus à Abidjan. Pour cela, le Mali a eu à remporter 8 médailles. Composée de 137 personnes, la délégation de notre pays était constituée de sportifs, d’artistes, des officiels et des journalistes. Les participants maliens ont été engagés pendant les jeux dans 8 compétitions sportives (le Basketball, le Football, l’Athlétisme, le Judo, le Tennis de Table, la Lutte africaine, le Cyclisme et le Handisport) et dans 8 compétitions en culture (les marionnettes géantes, la chanson, la littérature, la photographie, la peinture, le conte, la sculpture et la création numérique). A l’issue des jeux, notre délégation a récolté 8 médailles dont une en or. Et cette participation a coûté 110 millions de francs CFA au budget national.

La moisson a été bonne et la mission a été bien accomplie,

Dans son intervention, le président de la Commission d’organisation, Amadou Diarra Yalcouyé, a dit que le Mali a pris part avec succès aux 8èmes jeux de la Francophonie à Abidjan. « Nous sommes revenus avec un bilan positif voire satisfaisant. Nous sommes tous fiers de la performance sportive, des prestations artistiques et culturelles », a-t-il indiqué. Selon lui, le résultat final obtenu est un record sans égal par rapport au nombre de participants et au nombre de médailles obtenues depuis la création de ces jeux. « La moisson a été bonne et la mission a été bien accomplie. Les artistes et les athlètes ont fait des performances exceptionnelles qui ont dénoté leur engagement pour le Mali. Ils l’ont fait par amour pour ce pays et par amour pour leur discipline respective », a-t-il soutenu.

Le conférencier a aussi souligné certaines difficultés rencontrées lors de la participation à ces jeux. «Certains de nos œuvres culturelles ont été bloquées à l’Aéroport de la Côte d’Ivoire ; il a fallu l’intervention et l’engagement de notre ministre de la Culture N’Diaye Ramatoulaye Diallo auprès de ses homologues ivoiriens pour les libérer et elles ont été exposées. Nous avons rencontré des difficultés financières parce que nous n’avons pas pu mettre tous les journalistes dans les mêmes conditions », a-t-il évoqué. Ainsi, il a précisé qu’il était convenu par l’ensemble des acteurs quevue des moyens financiers limités, la délégation devait partie en bus. « La délégation est partie en bus bien climatisé avec un WIFI et d’autres commodités. Cela a permis aux jeunes de connaitre bien entendu une partie du pays hôte », a-t-il signalé. En outre, il a regretté l’accident que l’un des bus a eu dans un village situé à 60 kilomètres d’Abidjan. « Heureusement dans cette incidence, il y a eu plus de peur que de mal. Le pneu du bus a crevé et le chauffeur n’a pas pu maitriser et il a percuté un garçon de 14 ans qui est hors de danger. Aujourd’hui, sa prise en charge médicale est assurée par les autorités maliennes », a-t-il éclairé. Et d’indiquer que les passagers du bus accidenté sont retournés à Bamako par vol. Un voyage qui a couté 20 millions de francs CFA au pays. Le président Yalcouyé a salué les autorités maliennes, l’Ambassade du Mali en Côte d’Ivoire et aussi le ministre de la Culture, N’Diaye Ramatoulaye Diallo pour leur assistance en faveur de la délégation malienne.

106 millions de F CFA budget, 78 millions alloués aux sports et 28 millions alloués à la culture

Le Directeur national des Sports, Ibrahim Fomba, a décrié un certain fait anormal de la part de la Fédération des athlètes. Quant au Directeur des finances et des matériels, Oumar Katilé, il a mis l’accent sur le budget qui a été élaboré. « Un budget de 147 millions de francs CFA a fait un objet de demande des crédits au Ministère de l’Economie et des finances et une séance de travail a eu lieu entre l’agent du budget et des finances. Donc à l’issue de ce travail, le budget prévu a été réduit à 114 millions de francs CFA et par finir, c’est la somme de 106 millions de francs CFA qui a été trouvé pour effectuer la participation de la délégation malienne. Et sur les 106 millions, le sport a eu 78 millions et la culture a eu 28 millions. Mais il faut retenir que ce sont110 millions de francs CFA qui ont été dépassés dont un plus de 4 millions sans compter le retour en avion des passagers du bus accidenté qui s’élève à 20 millions de francs CFA », a-t-il détaillé. Avant de révéler que ce budget est le plus faible par rapport aux autres budgets avec lesquels le Mali a précédemment participé.

Par ailleurs, le Bilan fait ressortir les résultats suivants: Le Mali a été premier en athlétisme en 400 mètre dame avec une médaille d’or obtenue par Djénébou Danté, le Mali a été 2ème au Javelot avec une médaille d’argent obtenue par Mlle Kinéfing Traoré, le Mali a été 2ème en création numérique avec une médaille d’argent obtenue par Boubacar Bablén Draba, le Mali a été 3ème en triple saut homme avec une médaille de bronze obtenue par Mamadou Chérif Dia, le Mali a été 3èmeen judo homme avec une médaille de bronze obtenue par Ousmane Diallo dit Dougoutigui, le Mali a été 3ème en course de 200m handisport avec une médaille de bronze obtenue par Mahamane Sacko, et enfin, le Mali a été en3ème football avec la médaille de bronze obtenue par les cadets.

