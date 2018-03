Avant le déplacement au Camp Nou, la mission s’avérait ardue pour Chelsea, elle est devenue très compliquée dès la deuxième minute (1-0, Messi), quasiment impossible à la 20e (2-0, Dembélé) et réellement irréalisable à l’heure de jeu (3-0, Messi). La faute notamment à un Messi des grands soirs, auteur deux buts et d’un assist somptueux. L’Argentin n’a pas été omniprésent, mais incroyablement efficace. Tout le contraire de Courtois, qui a vu deux fois le ballon lui filer entre les jambes et qui n’est pas exempt de tout reproche sur l’ouverture du score. Bulletin pas beaucoup plus positif pour Hazard, totalement transparent sur la pelouse catalane. La Ligue des Champions, c’est logiquement fini pour les Blues.

Le match

“Le Barça et Messi étaient simplement plus forts que Chelsea”, si on vous demande ce qu’il faut retenir de cette double confrontation, vous pouvez opter pour cette phrase simple. Les Catalans n’ont jamais outrageusement dominé leurs adversaires, mais ils ont marqué sur quasi chacune de leurs accélérations. Ils ont inscrit un but décisif à Londres, alors qu’ils n’avaient jamais été vraiment dangereux et ont planté deux réalisations dans les 20 premières minutes du match retour. La force des (très) grandes équipes.

Le discours peut paraitre convenu et peu original, mais le football n’est parfois pas beaucoup plus compliqué que cela. D’accord, Chelsea a touché quatre fois le cadre sur les 180 minutes et aurait dû hériter d’un penalty à l’heure de jeu au Camp Nou. Mais de là à dire qu’il méritait mieux, clairement, il y a un pas infranchissable. La qualification du Barça est logique et méritée. Point.

L’homme du match Messi

Là encore, on ne va pas briller par notre sens de l’innovation, mais comment ne pas citer le joueur qui a marqué trois buts, délivré un assist en 180 minutes et offert la qualification à son équipe. Avec le Barça et Messi, on a parfois l’impression de se répéter et d’enfoncer toutes les portes ouvertes. Le problème, c’est qu’on ne peut faire autrement.

Le match des Belges Les visites au Camp Nou sont souvent douloureuses pour les Diables. Meunier a subi la remontada l’an dernier, Courtois et Hazard ont connu l’impuissance à Barcelone. Le portier s’est illustré par une responsabilité engagée sur le premier but et par une relance catastrophique en seconde période, “réparée” par un bel arrêt du pied. Deux fois l’ancien joueur de Genk a vu des frappes de Messi passer entre ses jambres et secouer les filets. Rude soirée. Quant à Hazard, on peut comparer son match à celui de Vermaelen: on ne les a pas vu. Différence notable, le défenseur était sur le banc. Transparent, le Brainois a été remplacé à dix minutes du terme.

