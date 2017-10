Après sa brillante élection, le lundi dernier à la tête de la Fédération malienne de football, Mamoutou Touré dit Bavieux a pris les reines de l’instance dirigeante de notre football, hier mercredi 11 octobre. C’étai au cours de la cérémonie de passation de service au siège de la FEMAFOOT, en présence des acteurs de football, amis, parents et collaborateurs sous l’œil vigilant de nombreux journalistes. Cette cérémonie se tient 72 heures après l’élection de Mamoutou Touré dit Bavieux à la tête l’instance suprême du football malien avec 39 voix sur 57 votants.

C’est au cours d’une cérémonie sombre que le président sortant Boubacar Baba Diarra a pris la parole pour féliciter son successeur féliciter et lui souhaiter plein succès dans sa nouvelle fonction. Le président sortant après avoir reconnu la valeur de son successeur, pour avoir longtemps travaillé avec lui, a indiqué que les quatre années passées n’ont pas été faciles. Elles ont été marquées par une crise sans précédente de l’histoire du football malien. C’est pourquoi, il rendu un vibrant hommage à ces collaborateurs pour leur ténacité durant les moments difficiles. Il a affirmé que, malgré les critiques et les agissements ça et là, qu’il a subis ces dernières années, il pardonne tout et tourne la page pour le bonheur du football malien. Pour terminer, il a réitéré son soutien à la nouvelle équipe et reste à son entière disposition.

Quand au nouveau président, très ému, a rendu un hommage mérité à son prédécesseur, un homme d’écoute, un bâtisseur, général de son état et qui a suis faire preuve d’un bon manager malgré les péripéties pour rehausser le niveau du football malien à travers plusieurs trophée à son actif. C’est pourquoi, Bavieux a invité les membres de son équipe de marcher sur les pas de Boubacar Baba Diarra afin de l’égaler. Car, selon lui, Boubacar Baba Diarra est une grande école. Il rappelé que le football est un jeu bâti sur nos valeurs sociétales, l’amour, l’attente, respect mutuel qui n’a pas besoin de foyer de tension.

Pour jouer la carte de l’apaisement, il a déclaré que son équipe composée de 21 personnes ne peuvent pas gérer seul le football malien. Il a indiqué qu’il y a de la place pour tout le monde pour le développement de notre sport roi.

La cérémonie a pris fin par l’échange des documents de la FEMAFOOT et une photo de famille pour immortaliser l’évènement.

Mamadou Nimaga